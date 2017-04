L’homme d’affaires, Gaétan Bossé, a écopé de 90 jours de prison pour attouchements sexuels sur une fillette à la suite d’un incident survenu en 2014.

Le juge Ronald LeBlanc a accepté la proposition conjointe des avocats en présence lors du prononcé de la sentence en Cour provinciale à Edmundston, mardi. Il s’agit de la peine minimale pour ce genre d’offense. M. Bossé pourra la purger de façon discontinue les fins de semaine.

Gaétan Bossé, âgé de 72 ans, a reconnu sa culpabilité à l’accusation d’attouchements sexuels sur une personne d’âge mineur. L’incident remonte à l’automne 2014 et s’est produit au terme d’une journée bien arrosée.

Selon la preuve relatée en cour, la fillette s’est assise sur ses genoux. L’accusé a glissé sa main à l’intérieur de son pantalon pour lui faire des attouchements sur les parties intimes et sur les fesses. Il aurait demandé à l’enfant si elle savait «frencher» et qu’il allait lui montrer.

La fillette s’est rapidement esquivée. En pleurs dans une autre pièce, elle a raconté ce qui venait de se produire à d’autres adultes.

L’avocat de la défense, Me Hazen Brien, a souligné qu’il s’agissait d’un geste isolé de la part de son client. Selon lui, la consommation de médicaments et de boisson a joué un rôle dans son comportement cette journée-là.

«Il ne se souvenait pas de ses gestes lorsqu’on l’a confronté le lendemain, mais il regrette depuis. Ce genre d’incident ne se reproduira plus dans son cas», a déclaré Me Brien en ajoutant que M. Bossé ne s’opposait pas à la version de la plaignante.

Devant le juge LeBlanc, M. Bossé a exprimé ses remords pour les gestes qu’il a commis.

«Cet incident-là, ce n’est pas moi. Ça m’a complètement défait. Ça fait deux ans que j’ai de la misère. Si je pouvais revenir en arrière, ça ne se passerait pas comme cela. C’est fini la boisson et les médicaments», a mentionné M. Bossé.

Avant de rendre sa sentence, le juge LeBlanc a lu des passages du rapport d’impact sur la victime dans lequel on explique que cet incident a affecté sa confiance envers les adultes et les étrangers et fait en sorte qu’elle s’absente de l’école, car elle avait honte de ce qui s’était produit.

Le juge LeBlanc a dit croire que les remords de M. Bossé étaient sincères et qu’il s’agissait d’un événement isolé. Son plaidoyer de culpabilité a fait en sorte que la victime n’a pas eu à témoigner, a-t-il précisé.

«Tout attouchement sexuel commis envers un enfant est un geste grave en soi. Il n’y a aucune justification pour ça», a souligné le magistrat.

Le nom de Gaétan Bossé sera inscrit dans le registre des délinquants sexuels. Il sera sous probation pour un au terme de sa sentence discontinue. Depuis l’incident, il a suivi une thérapie pour contrôler sa déviance et est suivi par un psychologue.