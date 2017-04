Cannabis chez les ados: «Je me cacherai moins pour fumer»

Les jeunes de 12 à 17 ans pourront bientôt posséder de petites quantités de pot sans craindre de se retrouver avec un dossier criminel, à moins d’un changement de cap du gouvernement Trudeau. Qu’en disent les principaux intéressés? On est allé à leur rencontre.

L’heure du lunch vient de sonner à l’école Mathieu-Martin de Dieppe. Le quartier bourdonne pendant que les groupes d’élèves sortent pour de trouver une pointe de pizza ou un sandwich à se mettre sous la dent.

Jacques (un nom fictif), 15 ans, est du nombre. Du pot, il en a fumé à quelques reprises à peine, mais il est loin d’être un grand consommateur de cette drogue.

«Je sais que ce n’est pas bon pour la santé», dit-il.

Si le projet de loi sur la légalisation du cannabis – promis lors de la campagne électorale et déposé la semaine dernière par le gouvernement Trudeau – est adopté tel quel, les jeunes de 12 à 17 ans pourront posséder jusqu’à 5 grammes de cannabis sans risquer d’être accusés au criminel, comme c’est le cas actuellement.

À l’approche de la légalisation, prévue en juillet 2018, on verra comment le gouvernement provincial gèrera ce dossier. Il pourrait par exemple mettre à l’amende les ados qui ont un peu de pot dans les poches.

Peu importe la voie qui sera choisie par Fredericton, Jacques ne croit pas que ces changements le pousseront à consommer plus de cannabis. Il sera un peu plus à l’aise de prendre une «puff» une fois de temps en temps, sans plus.

«J’aurai moins peur, je me cacherai moins pour fumer.»

À côté de lui, l’un de ses amis nous écoute. Il s’invite dans la conversation. L’assouplissement de la répression prévue par le gouvernement Trudeau lui plait.

«C’est right on. C’est bien mieux comme ça. C’est bien que les risques (de posséder une petite quantité de cannabis) deviennent moins importants», dit-il.

À quelques mètres de là, on tombe sur un groupe d’adolescentes qui discutent. Elles sont âgées de 17 ans et disent ne jamais fumer de pot.

Elles ne sont d’ailleurs pas du tout enthousiasmées par la légalisation du cannabis à des fins récréatives. Elles ne sont pas plus chaudes à l’idée de permettre aux jeunes d’en posséder.

«Je trouve qu’ils (les politiciens qui veulent légaliser le cannabis) sont stupides. Les jeunes vont plus fumer. Ils vont consommer davantage de pot», dit l’une d’elles.

Son amie est du même avis. «Je comprends que les gens malades peuvent en consommer pour soulager la douleur. Si t’es vraiment malade, tu devrais y avoir accès. Mais ça ne devrait pas être légal d’en consommer juste pour le plaisir.»

Un peu plus loin, quelques ados discutent. L’un d’eux, un élève âgé de 17 ans, a des choses à dire.

Du pot, il en fume souvent et en est fier. Il préfère cette drogue à l’alcool puisqu’elle est, selon lui, meilleure pour la santé. Il voit les changements annoncés par le gouvernement Trudeau d’un très bon oeil.

«Quand je fume un joint, je me fais cuire du poulet et je bois un litre de lait au chocolat. C’est pas mal mieux que de boire plein de bières et de vomir partout sur le plancher.»

À deux pas de lui, une jeune nous écoute. Lorsqu’on lui demande ce qu’elle pense de tout ça, elle va droit au but.

Selon elle, la légalisation du cannabis et l’allègement de la loi encadrant la possession de pot par les jeunes vont entraîner une hausse de la consommation.

Elle s’attend à ce que les lieux où les élèves vont fumer du pot, situés près de l’école, soient plus achalandés qu’à l’heure actuelle.

«La trail, la rock, le bridge et la tower vont être plus populaires. Ça, c’est sûr.»

La tower dont elle parle est une grande tour de transmission située près du stationnement de l’école et entourée d’arbres qui forment un écran lorsqu’ils ont des feuilles.

Comme le printemps est à peine commencé, on peut y voir un groupe de jeunes dont s’échappent de petits nuages de fumée.

Nous nous y rendons en empruntant le sentier (la trail) dont parlait l’adolescente, mais il n’y a plus un chat lors à notre arrivée. Les ados qui s’y trouvaient il y a quelques minutes à peine ont pris la poudre d’escampette.

On en retrouve quelques uns à proximité, rassemblés autour d’une voiture. Dès qu’ils comprennent que nous voulons seulement jaser de marijuana avec eux, ils baissent leur garde.

Ces jeunes, qui fument régulièrement du pot, s’entendent tous pour dire que la légalisation est une bonne chose. Ils disent cependant que les changements annoncés par Justin Trudeau ne changeront pas grand-chose à leurs habitudes.

«Comme tu peux voir, on ne cache pas vraiment pour fumer. On s’assure simplement que ça ne soit pas trop évident, c’est tout. Personne ne se fait déranger par la police.»

Le conducteur de la voiture, saute dans la conversation. «Ça ne va pas vraiment changer quoi que ce soit. Comme on dit, c’est “out of sight, out of mind”. Je ne me stresse pas avec ça.»

Tout d’un coup, un bruit attire leur attention. C’est la cloche de l’école. Les ados ajustent leur casquette et se mettent en route. Le conducteur part garer sa bagnole ailleurs en faisant crisser ses pneus.

Les classes reprennent dans quelques minutes. Ces jeunes hommes n’hésitent pas à tester la police. Mais tester la patience de leurs enseignants? Ça, et bien il faut croire que c’est une autre histoire.