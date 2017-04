Nouveau-Brunswick: champion du mieux vivre et… du suicide

Les Néo-Brunswickois ont été nombreux à partager les conclusions d’une étude récente du Conference Board du Canada qui laissait entendre que le Nouveau-Brunswick serait l’endroit où il fait le mieux vivre au Canada.

La bonne nouvelle avait tôt fait de soulever un sentiment de fierté rarement vu dans la province qui se distingue, selon l’organisme canadien spécialisé dans la recherche et l’analyse économique, par la satisfaction de vivre, la faible inégalité des revenus et le bas taux de criminalité.

Les Néo-Brunswickois ont partagé par milliers sur les réseaux sociaux et entre eux cette relative joie de vivre et clairement exprimé ce sentiment de bien-être à qui veut bien l’entendre.

Une recherche un peu plus poussée de cette étude sur le rendement social permet toutefois de mettre en lumière certaines facettes un peu moins reluisantes de la société néo-brunswickoise.

Il est ainsi permis d’apprendre que le Nouveau-Brunswick affiche un des plus hauts taux de suicide parmi les 16 pays et les 10 provinces qui figurent dans l’étude du Conference Board du Canada.

En 2012, ce taux se situait à 14,5 décès par tranche de 100 000 habitants, ce qui faisait du Nouveau-Brunswick la province canadienne où il y avait le plus fort taux de suicide.

De fait, ce taux de suicide qui vaut à la province une note de «C» est deux fois supérieur à celui enregistré à l’Île-du-Prince-Édouard durant la même année.

Selon des données du gouvernement du Nouveau-Brunswick, il y aurait eu 126 décès liés à des suicides dans la province en 2016.

Du travail reste à faire

Le ministre de la Santé, Victor Boudreau, admet d’emblée qu’il reste du travail à faire, même s’il y a eu selon lui des résultats positifs en fait d’augmentation de la sensibilisation aux maladies mentales et d’efforts afin de répondre aux besoins d’accès aux soins de santé mentale.

«Comme gouvernement, nous savons que même si la dépression est une maladie qui se traite, beaucoup de gens ne vont pas chercher de l’aide. Une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension des troubles mentaux sont des éléments importants pour faire tomber les préjugés qui empêchent les gens d’aller chercher de l’aide lorsqu’ils en ont besoin», a indiqué le ministre à l’Acadie Nouvelle.

Victor Boudreau assure que le gouvernement va concentrer ses efforts à assurer de meilleurs résultats dans la prévention et le traitement des maladies mentales et des dépendances pour les Néo-Brunswickois.

Le rapport du Conference Board du Canada met également en lumière le taux relativement élevé de pauvreté que l’on retrouve au Nouveau-Brunswick, qui se situe à 13,3%, un taux presque trois fois plus élevé que celui du Danemark.

Le Nouveau-Brunswick recueille également un «C» pour le phénomène des jeunes de 20 à 24 ans qui sont sans emploi et le soutien social, soit la possibilité pour une personne de compter sur quelqu’un d’autre en cas de besoin.

Globalement, le Nouveau-Brunswick obtient un «B» et occupe la 10e place parmi les 26 pays et provinces comparés.

La province fait figure de premier en classe et obtient un «A» en ce qui a trait à la relative absence d’inégalité des revenus, au pourcentage peu élevé de variation des revenus d’une génération à l’autre et aux taux d’homicides et de cambriolages commis sur le territoire.

En ce qui concerne le degré de satisfaction global, le Nouveau-Brunswick figure parmi les collectivités qui trônent au sommet du classement général avec un «A+».

«Il y a peut-être en général une satisfaction de vivre présente au Nouveau-Brunswick, mais n’empêche que nos interventions se chiffrent à 2000 par année et tendent à augmenter de 200 personnes chaque année», a indiqué Kristal LeBlanc, la directrice générale du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour de Shédiac.

Ce degré de satisfaction de vivre relativement élevé chez les Néo-Brunswickois n’étonne pas outre mesure Mélanie Côté, l’auteure de la chronique Mieux-être publiée dans les pages de l’Acadie Nouvelle.

«Je pense que le soutien de l’entourage y est pour quelque chose. Il y a beaucoup de gens ici qui ont un bon soutien de la famille et des amis, c’est un facteur important», estime l’auteure.

«Outre ce bon soutien, je vois souvent chez les gens qu’il y a de la gratitude, de l’espoir et de la générosité, ce qui fait du Nouveau-Brunswick un endroit où il fait bon vivre», ajoute Mélanie Côté.

Selon elle, les personnes qui sont en situation de détresse peuvent compter sur bon nombre de ressources partout dans la province, des ressources qui ne sont malheureusement pas toujours connues du grand public.