Restigouche: encore des routes à réparer

Comme c’est souvent le cas, le printemps n’épargne pas les axes routiers du Restigouche.

C’est notamment le cas actuellement pour la route 17 dans le secteur d’Upsalquitch où les nombreux trous forcent les automobilistes à ralentir sinon à zigzaguer.

Toutefois, la situation devrait connaître une amélioration au cours des prochains mois puisque le gouvernement provincial a récemment annoncé l’asphaltage de 12,5 km dans ce secteur, plus précisément du chemin Pollock au pont no.1 de la rivière Upsalquitch.

D’autres projets d’asphaltage sur des routes passablement endommagées ont également été annoncés pour l’été 2017: 4,4 km pour la route 11 entre Charlo et Dalhousie; 2,2 km pour la route 280 entre Dundee et Eel River Crossing; 2 km pour le chemin Val-d’Amour entre le parc Sugarloaf et les limites de Val-d’Amour; et 5,2 km de revêtements bitumeux (chipseal) pour le chemin Petit-Ouest à Kedgwick.