Le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle. - Mathieu Roy-Comeau.

La nouvelle Loi sur la gouvernance locale sera révisée tous les sept ans à la demande de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, a déposé un amendement à son projet de loi, mardi.

Le nouvel article de la principale législation sur les municipalités prévoit un «examen complet» de la nouvelle loi «dans un délai de sept ans» après son entrée en vigueur.

Cette révision devra être effectuée par le ministre et son ministère puis présentée à l’Assemblée législative un an après au plus tard.

Le projet de loi sur la gouvernance locale a été déposé à l’Assemblée le 15 février après des années de travail.

Le document colossal doit remplacer l’ancienne loi sur les municipalités qui a été adoptée il y a près d’un demi-siècle et qui ne

répondait plus aux besoins des villes et des villages.

La nouvelle loi accorde notamment davantage de pouvoir aux municipalités en matière de développement économique.

Une période de sept ans devrait «donner assez de temps à la nouvelle loi pour voir ces défauts et ces qualités», a expliqué le ministre Serge Rousselle.

«Avec autant de changements, je pense que c’est important d’avoir une révision et d’avoir la rétroaction des différents intervenants.»

«Sept ans, c’est un délai raisonnable afin de pouvoir regarder ce qui a été accompli et comment nous pouvons améliorer la loi de façon générale», a précisé M. Rousselle.

L’idée d’un examen a été proposée par plusieurs intervenants du monde municipal, dont l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, durant les consultations qui ont suivi le dépôt du projet de loi.

La Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur les langues officielles possèdent déjà des articles semblables.

La Loi sur les langues officielles doit également être révisée tous les sept ans alors que celle sur le droit à l’information doit faire l’objet d’un examen aux quatre ans.

Lors du débat sur l’amendement, le chef du Parti vert, David Coon, a tenté sans succès de modifier la proposition de Serge Rousselle pour que l’examen relève directement de l’Assemblée législative plutôt que du ministre.

«C’est l’Assemblée législative qui adopte les lois. Ça me semble plus approprié de demander à l’Assemblée de faire cette révision.»

Le ministre Rousselle a rejeté l’amendement du chef du Parti vert en expliquant que l’Assemblée assume déjà suffisamment son rôle de législateur en adoptant cette loi et en demandant directement au ministre d’effectuer la révision.

La loi sur la gouvernance locale doit encore passer l’étape de la troisième lecture avant d’obtenir la sanction royale et d’être proclamée par le cabinet.