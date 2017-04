Plage Parlee: des citoyens demandent que cesse tout développement

Le dossier des coliformes fécaux de la plage Parlee continue de faire des vagues. Un regroupement demande maintenant l’imposition d’un moratoire sur tout développement à moins de 500 mètres des zones humides, rivières et ruisseaux qui s’écoulent dans le littoral.

Adressée au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, la lettre porte l’entête de l’Association Red Dot, un regroupement de citoyens de Shediac et de Pointes-du-Chêne.

Le président, Tim Borlase, demande des actions immédiates.

«Si le gouvernement du Nouveau-Brunswick est vraiment sérieux au sujet de la restauration de la qualité de l’eau, c’est la seule voie à suivre», écrit-il.

Cette requête survient alors que le gouvernement a mis sur pieds un comité de travail pour déterminer la source du problème récurrent d’entérocoques et d’E.coli dans les eaux récréatives.

L’an dernier, une erreur dans le protocole d’échantillonnage a faussé les données, sous-estimant le taux réel pendant toute la saison chaude.

L’eau de la plage a été indiquée de qualité «médiocre» 30 jours de plus.

Dans une telle condition, la baignade est déconseillée aux jeunes enfants et aux personnes âgées. Il est contre-indiqué d’immerger sa tête sous l’eau ou d’y exposer une plaie ouverte, sous risque d’infection ou d’irritation des tissus cutanés.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux a annoncé que l’eau serait dorénavant analysée plus souvent et sous les standards fédéraux.

La source de la prolifération récurrente d’entérocoques et d’E.coli dans l’eau récréative doit encore être identifiée.

Plusieurs facteurs environnementaux peuvent favoriser la prolifération d’entérocoques et d’E.coli dans l’eau, comme la quantité de pluie, la température de l’eau, la végétation avoisinante et la présence animale.

L’activité humaine, dont la bétonisation du littoral, est également pointée du doigt. C’est d’ailleurs l’hypothèse avancée par un groupe de chercheurs de l’Université Mount Allison, rapportait l’Acadie Nouvelle, la semaine dernière.

Le ministère doit imposer un moratoire pour éviter d’accentuer le problème, ou les conséquences pourraient être «catastrophiques», indique Tim Borlase.

«Les touristes viennent dans la région pour les plages, donc la contamination des eaux n’est pas une option. Nous ne pouvons pas nous permettre une baisse de 20% des visiteurs, ce qui équivaut à 60 millions $ en retombées économiques.»

Les zones humides jouent un rôle essentiel dans la rétention et la filtration de l’eau, poursuit-il.

«Nous sommes également inquiets des dégâts potentiels à notre industrie de la pêche, des mollusques, y compris du homard, du crabe, de l’huître et de la moule. L’accent doit être mis sur l’identification des sources de ces bactéries.»

L’Acadie Nouvelle a sollicité une réaction de la part du ministre Roussel.

Nous avons également a tenté de tâter le pouls de la Chambre de commerce du Grand Shediac au sujet de cette demande de moratoire, mais personne n’était disponible pour commenter. Le président, Ron Cormier, est hors de la région pour une période indéterminée, nous a indiqué une porte-parole.