Un homme porté disparu à Moncton

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver Daniel Costain, un homme âgé de 54 ans qui a été vu pour la dernière fois le 16 avril au terminus de Maritime Bus, à Moncton.

Sa disparition a été signalée à la GRC le 17 avril. On croit qu’il serait en chemin pour Montréal ou Ottawa.

Daniel Costain mesure 6 pieds et pèse environ 150 livres. Il a les cheveux blonds courts. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un jean bleu, des souliers de sport et un manteau noir et bleu.

Quiconque croit savoir où se trouve Daniel Costain est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400.