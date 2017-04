Un véhicule tombe dans la rivière Saint-Jean

Une camionnette s’est retrouvée dans la rivière Saint-Jean à la suite d’une sortie de route, mercredi, à Perth Andover.

Vers 8 h 20, des policiers et des ambulanciers se sont rendus sur la promenade West Riverside après avoir été informés qu’une camionnette était tombée dans la rivière. Le conducteur, un homme âgé de 37 ans de la région de Kintore, a réussi à s’extirper du véhicule. Des personnes se trouvant à proximité l’ont aidé à rejoindre la rive. Il a été amené à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie. Un chien se trouvait aussi dans le véhicule. Il est porté disparu, et on croit qu’il est mort.

Les enquêteurs n’ont pas encore été en mesure de sortir la camionnette de l’eau. On continue d’enquêter afin d’établir la cause de l’accident.