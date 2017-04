100 000$ à Grande-Digue: «C’est gros pour la communauté»

Grande-Digue reçoit près de 100 000$ d’Ottawa et Fredericton afin de moderniser le système d’égouts de son centre communautaire.

Le premier ministre Brian Gallant et le ministre fédéral des Pêches et des Océans Dominic LeBlanc se sont rendus dans l’édifice situé dans la circonscription qu’ils représentent, mardi, afin d’en faire l’annonce.

«C’est gros pour la communauté. Le système sanitaire originaire arrivait à la fin de sa vie. Pour nous, c’est 100 000$ qu’on n’a pas besoin d’aller chercher à travers de collectes de fonds. On est en extase avec ça», explique Michel Poirier, directeur de Notre centre de Grande-Digue.

En plus du réseau d’égouts sanitaires, le projet comprend l’installation d’une thermopompe et l’installation d’équipement qui favorise la conservation de l’eau.

La somme de 43 325$ du gouvernement provincial a été octroyée dans le cadre du Programme d’aide en capital à la famille et à la jeunesse. Le gouvernement fédéral investit 25 000$ grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés d’Emploi et Développement social Canada, et 24 231 $ via le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150.