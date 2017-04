Arrangements funéraires: les procédures seront simplifiées

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’apprête à adopter un projet de loi pour simplifier les préarrangements funéraires.

Les députés ont débattu du projet de loi 32 sur les préarrangements funéraires, jeudi, à Fredericton.

Le projet de loi a pour but de modifier la législation actuelle pour mieux encadrer les services qui sont fournis par des tiers par l’intermédiaire des salons funéraires.

Les préarrangements funéraires comme l’achat d’un cercueil, l’embaumement et la crémation sont déjà prévus dans la loi.

La majorité des salons offrent aussi à leurs clients d’arranger à l’avance d’autres services connexes comme l’achat de fleurs, la musique ou la cérémonie dans un lieu de culte. Certains de ces services ne figurent cependant pas clairement dans la législation actuelle.

«L’objectif de ces changements est de mieux protéger les consommateurs et de leur éviter le fardeau d’avoir à s’arrêter à plusieurs endroits lors de leurs préarrangements funéraires», explique la ministre des Finances, Cathy Rogers.

Lorsque le projet de loi 32 aura été adopté, ces éléments du contrat entre un client et son directeur funéraire seront aussi réglementés.

«Le coût pour tous ces services sera clairement identifié. Quand vous en aurez besoin, disons dans 10 ans, les prix seront garantis. Les clients sauront exactement à quoi s’attendre et il n’y aura pas de place à l’interprétation», assure Mme Rogers.

Les salons funéraires ont déjà l’obligation de placer l’argent qui leur est versé pour les préarrangements dans un compte en fiducie pour protéger les consommateurs en cas de faillite.

Dorénavant, l’argent versé au salon pour les services connexes offerts par des tiers devra également se retrouver dans un compte en fiducie.

Le projet de loi donne aussi le droit aux clients de changer d’établissement funéraire après avoir signé un contrat de préarrangements avec un salon.

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est chargée de faire respecter la loi en s’assurant que l’argent des clients est bel et bien à l’abri.La Commission fait en général un examen de tous les établissements chaque deux ans même si cet échéancier n’est pas explicite dans la loi.

Ces dernières années, les préarrangements funéraires ont beaucoup gagné en popularité, selon le propriétaire de la Maison funéraire Robichaud et fils de Tracadie, André Robichaud.

«Il y a encore beaucoup de gens qui n’ont pas préparé leurs arrangements (au moment de leur décès), mais on voit une augmentation énorme du nombre de gens qui viennent se préparer.»

«Les gens se disent souvent “je ne veux pas donner de difficulté à mes enfants. Je veux régler mes affaires moi-même et faire mes propres choix’’», avance M. Robichaud.

Les préarrangements funéraires coûtent en général de 3000 $ à 9000 $ et peuvent être réglés en une seule consultation d’environ une heure, affirme-t-il.

Les députés de l’opposition officielle ont signalé leur appui au projet de loi 32, jeudi.

«C’est un bon projet de loi qui va assurer une meilleure protection. Maintenant il va falloir s’assurer que la mise en oeuvre se fasse comme elle devrait se faire», a indiqué la députée progressiste-conservatrice Madeleine Dubé.

«Nous avons une population de plus en plus âgée et il y a de plus en plus de craintes pour faire ses préarrangements. Mais lorsque c’est bien fait, ça aide énormément les familles à traverser ces moments difficiles.»