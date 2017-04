C’est la fin de deux importants festivals à Dieppe

Les bénévoles de l’International du cerf-volant et du Festival du cirque jettent l’éponge. La municipalité prendra la relève en créant le festival ImaginAIR.

Il n’y aura pas de 13e édition de l’International du cerf-volant de Dieppe.

«Suite à une longue réflexion, le comité de l’International du cerf‐volant a choisi de dissoudre l’événement», annonce Philippe Losier, l’ancien président du festival. La raison principale est que le comité n’a pu accepter les modalités de financement proposées par la municipalité.»

Les organisateurs du grand rendez-vous des cerfs-volistes faisaient face à une certaine instabilité financière ces dernières années. «C’est toujours un défi d’aller chercher un coup de pouce financier des entreprises, déplore M. Losier. Ça devenait lourd et difficile.»

La difficulté à recruter des bénévoles et l’essoufflement des membres du comité ont également pesé dans la balance. S’il se dit déçu de ce dénouement, Philippe Losier n’oublie pas les liens tissés au fil des ans.

«Ç’a été une expérience fantastique, ça m’a permis de rencontrer des cerfs-volistes d’un peu partout. On recevait des gens d’Angleterre, d’Allemagne, d’Afrique, d’Amérique du Sud et des autres provinces canadiennes.»

Après cinq ans d’existence, le Festival du cirque de Dieppe ne sera pas non plus renouvelé cet été. Les bénévoles de Circus Stella ont décidé de mettre de côté leur événement phare, dont l’organisation demandait beaucoup de temps et d’énergie.

«On a décidé de prendre une pause pour se concentrer sur les spectacles et les tournées de la compagnie», explique Julie Duguay, qui assurait la direction artistique du festival.

«On n’arrivait pas à supporter les besoins techniques et logistiques. Il manquait de ressources pour payer l’équipe de production. Il n’y avait pas assez de techniciens, on était une petite équipe à se brûler.»

Julie Duguay aurait souhaité une aide accrue de la part de la Ville de Dieppe. «Le festival était coordonné en grande majorité par Circus Stella, un soutien à la coordination aurait été le bienvenu.»

Cet été, Circus Stella présentera plusieurs fois son spectacle d’échasses acrobatiques Les Robes de Sainte-Anne. La troupe participe à la Francofête en Acadie, et à une tournée à travers la province dans le cadre de Canada 150.

La Ville de Dieppe tente de combler le vide

La municipalité a donc décidé de fusionner les deux événements pour créer le festival ImaginAIR qui aura lieu du 27 au 30 juillet au parc Dover.

Gabrielle Maillet, agente communautaire à la Ville de Dieppe, assure que les cerfs-volistes seront toujours aussi nombreux dans le ciel de Dieppe. Une cinquantaine de cerfs-volistes sont attendus cet été dont une quinzaine en provenance de pays étrangers.

«Les résidents vont juste voir qu’on a amélioré les choses et qu’on a ajouté des éléments à la programmation», souligne l’organisatrice.

Le public pourra aussi assister à divers spectacles d’art de rue. Les artistes de Circus Stella se produiront dans le parc avec des animations faisant la part belle au feu et aux acrobaties.

«Une année on mettra plus l’attention sur le cerf-volant, et l’autre année plus sur le cirque,

pour donner la chance à chaque volet de briller», précise Gabrielle Maillet.

L’International du cerf-volant était né d’une étroite collaboration entre la cité acadienne et sa ville jumelle, Dieppe en France. La ville normande accueille tous les deux ans le plus gros festival de cerf-volant au monde. L’association française a aidé ses cousins acadiens à faire grandir le festival depuis une quinzaine d’années.

«On ne voulait pas voir ce côté identitaire partir, insiste Gabrielle Maillet. Et puis beaucoup de gens participaient à notre festival. Chaque année, il y a des touristes qui viennent juste pour ça.»