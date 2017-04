Drogue contenant du fentanyl: deux hommes arrêtés

Deux hommes ont été arrêtés jeudi après-midi en lien avec la découverte d’un comprimé contenant du fentanyl dans la Première Nation d’Esgenoôpetitj (Burnt Church).

Jesse Joe, âgé de 35 ans, de Fredericton, a comparu en cour à Miramichi vendredi. Il fait face à des accusations de trafic d’une substance réglementée et de bris de probation. Il sera détenu jusqu’à sa comparution, le 25 avril.

Un homme de 60 ans, de la Première Nation d’Esgenoôpetitj, a aussi été arrêté. Il a été libéré, mais devra comparaître à une date ultérieure.

Depuis le 10 avril 2017, plusieurs personnes de la localité ont été hospitalisées à la suite de ce que l’on croit être des surdoses de fentanyl. La police continue d’enquêter sur le décès d’une femme de 35 ans, survenu le 11 avril, et on attend les résultats de l’analyse toxicologique afin de déterminer la cause exacte du décès.

Un des comprimés d’environ un centimètre de diamètre qui ont été saisis était bleu et portait la mention «Percocet 5». Santé Canada a confirmé qu’il contenait du fentanyl.

L’enquête se poursuit.