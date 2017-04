Grand Moncton: commander des légumes frais… sur internet

Frederic Laforge a un grand rêve. Il espère un jour voir son entreprise, le Farmer’s Truck, s’étendre partout au pays et même aux États-Unis.

Après deux ans à sillonner les rues du Grand Moncton pour offrir aux citadins des fruits et des légumes locaux dans un camion rouge vif, le Farmer’s Truck proposera maintenant d’autres façons de se procurer de la nourriture produite par les fermiers d’ici.

Le propriétaire de la petite entreprise, Frederic Laforge, lancera à la fin juin un magasin en ligne grâce auquel ses clients pourront commander des boîtes de produits locaux et se les faire livrer à la maison ou au boulot.

«Le but est toujours d’augmenter l’accessibilité aux produits locaux. Donc l’idée du magasin en ligne, c’est que tu choisis ce que tu veux, tu choisis ta boîte et nous allons te livrer ça chez vous. Nous sommes encore en train de déterminer ce que sera la logistique, mais vraiment, le but ultime, c’est d’être le plus accessible possible», a précisé M. Laforge.

L’été dernier, M. Laforge avait ajouté un deuxième camion à son arsenal de distribution. Cette année, il reviendra à un seul camion pour le Grand Moncton.

«On a trouvé que deux camions dans la ville de Moncton, c’était un peu trop. Je pense que la demande n’était tout à faite là pour deux camions. Un camion, je crois, sera assez», a-t-il expliqué.

Par contre, le deuxième camion pourrait être utilisé à Fredericton ou à Saint-Jean. Des discussions en ce sens sont en cours.

«L’été prochain, en 2018, je pense que ça pourrait être intéressant. On pourrait avoir des camions dans toutes les grandes villes du Nouveau-Brunswick», a-t-il souligné, ajoutant qu’il espère un jour être partout au pays et même aux États-Unis.

Autre nouveauté, Le Farmer’s Truck compte travailler avec les grandes entreprises de la région pour permettre aux travailleurs de faire leurs emplettes plus rapidement.

«On aura aussi des offres corporatives cette année. C’est quelque chose de nouveau qu’on essaie. Beaucoup d’entreprises ont des programmes de bien-être pour leurs employés. Alors, pour nous, ce serait d’aller se stationner devant l’entreprise pour que les employés puisent venir chercher ce dont ils ont besoin et aller à la maison».

Dès le début juin, le Farmer’s Truck commencera à vendre ses produits locaux, du lundi au vendredi.

«On pourrait être ouvert sept jours par semaine, mais ça viendrait compliqué», a souligne M. Laforge indiquant que la demande pour son service est très grande.

Le Farmer’s Truck collabore avec 25 entreprises et fermiers établis dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard pour s’alimenter en produits frais.