Élections partielles: les jeux sont faits dans plusieurs communautés

La période des mises en candidature s’étant terminée vendredi après-midi, le portrait des élections municipales complémentaires du lundi 15 mai est désormais connu.

Ce jour d’élections, les yeux seront surtout rivés sur la toute nouvelle Communauté rurale du Haut-Madawaska, où de nombreux candidats aspirent à devenir maire ou conseiller et à siéger au sein du premier conseil municipal.

Louis LaBrie, Réginald Nadeau et Jean-Pierre Ouellet convoitent tous la mairie de l’endroit alors que pas moins de 16 personnes ont déposé auprès d’Élections Nouveau-Brunswick leur candidature afin d’occuper un des postes de conseiller qui sont à pourvoir.

Des élections auront également lieu à Le Goulet, à Maisonnette et à Salisbury afin d’y élire un conseiller municipal par endroit.

Élections NB a fait savoir qu’un candidat désirant se désister pouvait le faire jusqu’à 17h, le lundi 24 avril.

Ailleurs au Nouveau-Brunswick, cinq candidats ont été élus par acclamation, a indiqué Élections NB.

À Kedgwick, Réginald Lurette et Lyne Savoie ont été élus à titre de conseillers généraux et se joindront au conseil municipal de la communauté rurale du comté de Restigouche.

Michel Yvon Rioux et Cyril Michaud ont pour leur part été élus sans opposition et représenteront les citoyens des quartiers 1 et 2 au sein de la Communauté rurale de Saint-André.

Finalement à Shippagan, le candidat Percy Mallet a également été élu par acclamation.

Les résidants des DSL des îles Lamèque et Miscou devront pour leur part se prononcer sur un projet de regroupement en une seule communauté rurale.

Dans le cadre du plébiscite, ceux-ci devront répondre à la question «Êtes-vous en faveur de la constitution des districts de services locaux de Cap-Bateau, Coteau Road, Haut-Lamèque, île de Miscou, Ste-Cécile, Petite-Lamèque, Pigeon Hill, Pointe-Alexandre, Pointe-Canot, la paroisse de Shippegan, le village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et la ville de Lamèque en une communauté rurale?».