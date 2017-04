Pollution à la plage Parlee: les citoyens refusent de baisser les bras

Les citoyens soucieux de la pollution récurrente des eaux de la plage Parlee refusent de baisser les bras. Les membres du groupe Red Dot font circuler des pétitions dans l’espoir de faire implémenter un moratoire sur tout développement en bordure du littoral.

Donald LeBlanc, porte-parole, veut des actions concrètes.

Le gouvernement a mis sur place un comité de travail pour déterminer les sources d’entérocoques et d’E.coli dans les eaux récréatives du parc provincial, mais il ne faut pas risquer d’empirer la situation d’ici le rapport de recommandation, dit-il.

«Soyons prudents et proactifs. Si le gouvernement est sérieux dans son intention d’éliminer les problèmes, c’est la seule voie à prendre.»

Le regroupement de citoyens de Shediac et de Pointes-du-Chêne a fait parvenir une lettre ouverte au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, la semaine dernière. Ils veulent l’imposition d’un moratoire sur tout développement à moins de 500 mètres des zones humides, rivière et ruisseau qui s’écoulent dans le littoral.

Serge Roussel a refusé – pour l’instant – d’acquiescer à la demande.

L’homme politique attendra la fin du travail du comité avant de prendre une décision. Son ministère collabore avec des experts du milieu universitaire et du secteur privé pour cerner les sources de bactéries dans l’ensemble du bassin hydrographique, dit-il.

«Les analyses qui sont en cours vont permettre au gouvernement de prévenir et d’atténuer la contamination à court, à moyen et à long terme», a-t-il indiqué à l’Acadie Nouvelle par courriel, la semaine dernière.

Donald LeBlanc dit connaître la chanson.

«C’est toujours la même histoire. De leur propre aveu, ça fait de 15 à 20 ans que ça grossit. Leur solution c’est encore d’attendre. On sait que la construction sur le bord de la côte fait partie du problème.»

Le regroupement Red Dot craint des répercussions importantes sur les retombées touristiques de la région, à la lumière de toute cette affaire.

Pendant la saison chaude, la population de Shediac passe de 6500 à plus de 35 000 personnes.

«Les gens se parlent. Les visiteurs ne voudront pas se baigner dans une eau sale, c’est certain. Entre-temps, nous allons continuer de faire pression sur le gouvernement. Nous espérons protéger ce joyau qu’est notre belle plage Parlee.»

Le dossier de la plage Parlee

L’indice de la qualité de l’eau de la plage du parc provincial Parlee a été mal identifié à 30 reprises, l’été dernier. Une erreur dans le protocole d’échantillonnage a permis de sous-estimer le taux de coliformes fécaux dans le littoral, et l’incidence de bactérie E.Coli et d’entérocoques.

Au lieu de sélectionner le plus haut taux de particules parmi les trois échantillons pris à chaque point d’échantillonnage le long de la Baie de Shediac, c’est plutôt la moyenne des trois qui a été inscrite au dossier.

Résultats: l’indice de la qualité d’eau aurait dû être identifié comme «médiocre» à 58 reprises, au lieu de 28.

Dans de telles conditions, la baignade est déconseillée aux jeunes enfants et aux personnes âgées. Il est contre-indiqué d’immerger sa tête sous l’eau ou d’y exposer une plaie ouverte, sous risque d’infection ou d’irritation des tissus cutanés.

Le gouvernement provincial a reconnu l’erreur et promis d’adopter le standard fédéral en matière d’évaluation de l’eau. Un comité de travail pour déterminer les sources de contamination des eaux a aussi été saisi du cas. Il doit présenter ses conclusions en juin 2018.

Plusieurs facteurs environnementaux peuvent affecter les taux de bactérie dans l’eau, notamment les quantités de pluie, la température de l’eau, et la végétation avoisinante.

Récemment, des chercheurs de l’Université Mount Allison ont pointé du doigt l’activité humaine près du littoral. L’hypothèse fait écho aux propos tenus par le groupe Red Dot, qui milite depuis des années contre la mise en chantier de multiples terrains de camping en bordure de terres humides et zones marécageuses protégées.