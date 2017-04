Salon du livre d’Edmundston: achalandage à la hausse

Jeunes et moins jeunes ont été nombreux à visiter le Salon du livre d'Edmundston qui a pris fin dimanche. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Une foule évaluée à près de 16 000 visiteurs s’est déplacée à la 32e édition du Salon du livre d’Edmundston qui se terminait dimanche à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.

Les organisateurs du plus ancien salon du livre à se tenir hors Québec se réjouissent évidemment de cet achalandage en hausse de quelques centaines de personnes.

«L’évènement ne veut pas s’essouffler et continue plutôt à progresser. L’intérêt des écrivains à venir ou à revenir au Salon est bien présent», de dire Jean-Claude D’Amours, le président du comité organisateur.

«Il y a une certaine stabilité, nous sommes fortunés de pouvoir construire d’année en année», d’ajouter ce dernier.

Selon les organisateurs, l’édition 2017 du Salon du livre d’Edmundston aura été l’un des plus achalandés de son histoire si l’on tient compte des différentes activités proposées durant quatre jours.

«Il faut le faire, on a eu de grands auteurs ici qui sont exceptionnels et des maisons d’édition qui continuent à se déplacer pour nous», a indiqué Jean-Claude D’Amours.

Pas moins de 119 auteurs ont pris part à cette 32e édition du Salon du livre d’Edmundston.

Une quarantaine parmi ceux-ci sont allés à la rencontre de jeunes lecteurs à travers toutes les écoles du District scolaire francophone du Nord-Ouest.

«En fait, tous les élèves ont reçu un auteur à leur école ou dans leur classe, et ce, à travers une centaine d’activités», se réjouit Jean-Claude D’Amours.

Les visiteurs étaient nombreux à s’arrêter au kiosque de l’auteure Julie Rivard au Salon du livre d’Edmundston. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

L’auteure Julie Rivard s’est dite ravie de sa toute première participation au Salon du livre d’Edmundston.

«Le contact avec le public est tellement charmant au salon qui se mérite une note de 10/10», a souligné celle venue présenter son roman Les Torrents, publié l’automne dernier.

Sa participation à la Soirée de filles ainsi qu’à la Table ronde sur la place de l’érotisme dans la littérature a également enchanté l’auteure, qui est originaire de la région de Québec.

«Ce furent des rencontres et des moments drôles et touchants avec des auteurs, des chroniqueurs et avec les vraies gens d’ici», a résumé Julie Rivard.

Quelques pas plus loin, l’auteur Jean-Claude Basque s’affairait à faire la promotion de son livre pour enfants Griffette sauve la forêt.

Le militant de longue date bien connu pour la défense de la justice sociale propose une œuvre où une petite ourse et ses amis animaux se regroupent afin de sauver leur forêt d’un envahisseur sans scrupule.

«Pour les lecteurs de la région d’Edmundston, c’est certainement un moment fort de l’année et un bon moyen pour les auteurs de rencontrer ces gens», a indiqué Jean-Claude Basque, un habitué du Salon du livre d’Edmundston.

L’auteure de livre jeunesse Natasha Pilotte n’a pas non plus hésité à parcourir quelques centaines de kilomètres afin de prendre part à l’événement et d’y présenter son livre pour jeunes enfants Zim s’imagine, écrit en collaboration avec Joanie Duguay.

«L’atmosphère ici est merveilleuse et chaleureuse, les gens d’Edmundston sont plutôt sympathiques et le Salon du livre est tout simplement des plus plaisant», a laissé savoir la jeune auteure originaire de Saint-Jean.