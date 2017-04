La vie nous réserve toujours des jours heureux

Tant à écrire un premier livre, Gisèle Martin Thériault a tenu à se servir de sa plume afin d’immortaliser sa vie.

Lors du 32e Salon du livre d’Edmundston, l’auteure propose Le petite fille du vieux chemin. Il s’agit d’un récit autobiographique qui raconte sa jeunesse ainsi que sa vie adulte parsemée de différents obstacles.

Depuis cinq ans, Gisèle Martin Thériault fait partie d’un groupe d’écriture sous l’encadrement de Murielle Losier Michaud. Elle a décidé de mettre en écrit le récit de sa vie.

«Écrire ce livre a été un défi avant tout. C’est une façon de laisser un héritage à mes enfants et à mes descendants. J’ai été une enfant, une mère et une grand-mère. Et parfois, la vie n’est pas toujours rose. J’ai vécu des périodes sombres, mais il y a toujours eu la lumière au bout du tunnel», a-t-elle raconté.

Par son livre publié aux Éditions de la Francophonie, elle tient avant tout à rendre hommage à son père qui a pratiquement eu la tâche d’élever seul ses six enfants à Sainte-Anne-de-Madawaska en raison des problèmes de santé mentale de sa mère.

«Ce n’est pas facile quand tu te fais dire dans la cour d’école que ta mère est folle. Dans les années 1940 et 1950, on ne parlait pas de maladie mentale ou de dépression», a indiqué l’auteure, une larme coulant de ses yeux.

Son frère aîné a quitté le foyer familial à l’âge de 16 ans pour s’établir à Montréal. Il a péri noyé 10 ans plus tard.

Gisèle Martin Thériault s’est mariée à 17 ans et a eu trois enfants. Elle avoue avoir connu un premier mariage difficile qui a pris fin en 1979.

Après 20 ans de vie commune, elle a fait un bout de chemin seule durant une douzaine d’années avant de trouver l’amour à nouveau. Elle se dit pleinement heureuse dans son deuxième mariage qui dure depuis 26 ans.

Son histoire, parsemée de déchirures familiales, du deuil ou d’un divorce, c’est un peu celles de nombreuses personnes.

«Avec mon livre, je veux aussi dire aux gens qu’il est possible d’avoir une deuxième vie et d’être heureux. Mes enfants ont toujours été ma raison de vivre. Et ce second mariage a été des moments de pur bonheur», a indiqué celle qui habite Grand-Sault.