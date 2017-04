Bois d’oeuvre: Washington imposera des droits compensatoires de 20%

La dispute commerciale sur le bois d’oeuvre entre le Canada et les États-Unis entrera dans un nouveau chapitre mardi, alors que le département américain du Commerce confirmera l’imposition de droits compensatoires de 20 pour cent sur les exportations canadiennes.

Plus précisément, le taux moyen sera de 19,88 pour cent, a pu confirmer La Presse canadienne. La coalition américaine du bois d’?uvre a dévoilé les mêmes informations par l’entremise d’un communiqué.

Pour certains joueurs majeurs de l’industrie, ce taux varie en fonction de l’évaluation effectuée par les responsables américains.

Ainsi, Produits forestiers Résolu se verra imposer un taux de 12,82 pour cent. Pour West Fraser, Canfor et Tolko, établis en Colombie-Britannique, les taux seront respectivement de 24,12 pour cent, 20,26 pour cent et 19,5 pour cent.

J.D. Irving, du Nouveau-Brunswick, devra composer avec un taux de 3,02 pour cent.

Par ailleurs, à l’exception de Résolu, West Fraser, Canfor et Tolko, les autres entreprises du secteur devront payer des droits compensatoires de manière rétroactive sur 90 jours.

Cette information figure dans une décision du 13 avril rendue par le département américain du Commerce et publiée en ligne.

Selon cette décision, le département du Commerce a décidé de ne pas imposer la mesure rétroactive aux « quatre géants » après avoir calculé que « ceux-ci n’avaient pas bonifié leurs exportations vers le Sud de la frontière après octobre 2015, lorsque l’entente précédente est venue à échéance ».

« Nous concluons que J.D. Irving et tout (le reste de l’industrie) ont vu leurs exportations croître de façon marquée, est-il écrit. Les données ne démontrent pas de progression marquée pour Canfor, Résolu, Tolko et West Fraser. »

Les entreprises touchées par la mesure rétroactive devront déposer des sommes auprès des États-Unis correspondant à leurs exportations depuis la fin janvier. Autrement, elles ne pourront traverser la frontière.

Si Québec se dit prêt à aider financièrement les entreprises forestières aussitôt que les Américains auront décrété des droits compensatoires sur les exportations canadiennes de bois d’oeuvre, il faudra plus de temps à Ottawa avant d’agir.

Bien qu’il ait discuté du dossier avec les provinces, le gouvernement Trudeau arrêtera son choix sur la forme d’aide financière qu’après avoir analysé les mesures qui devraient être annoncées mardi par le département américain du Commerce, a indiqué une source gouvernementale qui n’a pas voulu être identifiée.

« Il est difficile de déterminer quoi que ce soit tant que nous ne connaîtrons pas la teneur des taux imposés », a expliqué cette personne avant que ne soit ébruitée l’imposition de droits compensatoires de 20 pour cent.

Après que des barrières tarifaires eurent été imposées en 2001, le gouvernement fédéral avait mis plusieurs mois avant de mettre de l’avant deux programmes d’aide financière. Il avait d’abord octroyé plus de 300 millions $ en 2002 et 1,5 milliard $ en novembre 2005 _ dont 900 millions $ en garanties de prêt.

Outre l’annonce de Washington sur les droits compensatoires, une décision entourant les droits antidumping est également attendue le 23 juin. Au total, ces deux mesures devraient totaliser des droits compensatoires oscillant entre 30 et 40 pour cent, d’après les analystes financiers.

Pour sa part, le gouvernement Couillard, qui s’est engagé à mettre sur pied un programme de garanties de prêt pour les compagnies touchées, se dit prêt à intervenir dès le « jour 1 », affirmait sa ministre de l’Économie, Dominique Anglade.

« Nous avons eu des discussions avec le gouvernement fédéral et je pense qu’il serait (…) temps pour Ottawa d’être présent », a-t-elle dit, lundi, au cours d’un entretien, en marge d’une annonce à Montréal.

De passage dans la réserve de Mashteuiatsh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le premier ministre Philippe Couillard a abondé dans le même sens, ajoutant qu’Ottawa devrait également s’engager dans le « développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés d’exportation » pour l’industrie du bois d’oeuvre.

Une source de l’industrie forestière québécoise qui n’a pas voulu être nommée a indiqué que « jusqu’à présent, personne n’avait de signal » quant à la possibilité qu’Ottawa puisse annoncer prochainement des mesures d’aide.

Le porte-parole de Résolu, Seth Kursman, a exhorté le gouvernement Trudeau à s’engager à appuyer l’industrie forestière afin de préserver de nombreux emplois dans les communautés rurales.

Plusieurs provinces – dont le Québec – s’opposent aux quotas et tarifs douaniers aux États-Unis, estimant que leurs régimes forestiers répondent aux exigences américaines en matière de libre-échange.

Selon le département du Commerce, les exportations canadiennes de bois d’oeuvre à destination des États-Unis ont totalisé 4,7 milliards $ US en 2016. L’Institut économique de Montréal estime que le marché américain représente près de 75 pour cent des exportations du pays et près de 24 300 emplois directs.

Si le Québec s’attend à un coup de pouce d’Ottawa, la Colombie-Britannique se montre plus prudente, puisqu’à son avis, une aide financière fédérale à l’industrie pourrait être considérée injuste par les négociateurs américains.

Contrairement au conflit précédent, les producteurs de l’Ouest canadien ont usé de précautions cette fois-ci en en achetant des scieries aux États-Unis en plus d’augmenter leurs exportations de bois d’oeuvre vers la Chine. Toutefois, les analystes estiment que les plus petits producteurs du Québec et de l’Ontario sont plus vulnérables parce qu’ils n’ont pas les reins aussi solides pour payer des droits compensatoires, ce qui pourrait provoquer des fermetures d’usines.