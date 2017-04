Une brasserie artisanale de la région de Saint-Jean sera agrandie

Le gouvernement provincial investit 69 500$ dans l’agrandissement d’une brasserie artisanale de la région de Saint-Jean. Hammond River Brewing Co. augmente sa capacité de production en ajoutant une ligne d’embouteillage et prévoit aussi ouvrir une salle de dégustation.

Fondée dans la maison de Shane Steeves à Quispamsis en 2013, la brasserie artisanale sera trois fois plus grande lorsqu’elle s’installera dans une nouvelle usine de production d’une superficie de 278 mètres carrés (3000 pieds carrés) à Rothesay.

Bénéficiant de la capacité de brasser des lots de bière de 15 à 30 fois plus gros et d’une ligne d’embouteillage supplémentaire, l’entreprise pourra servir davantage de clients, explorer les possibilités d’exportation et créer jusqu’à trois emplois au cours de la prochaine année. Le nouvel établissement devrait ouvrir au printemps.

Le gouvernement appuie le projet sous la forme d’une contribution non remboursable de 69 500 $d’Opportunités NB. Le financement soutien l’agrandissement de l’entreprise, y compris l’achat d’équipement et les améliorations locatives.

Les clients de la salle de dégustation de la brasserie pourront commander des repas à partir d’un pub gastronomique établi au même endroit.

«Au cours des trois dernières années, nous avons pris autant d’essor que nous le pouvions avec nos installations et notre équipement actuels, a affirmé M. Steeves. Le marché de la bière artisanale au Nouveau-Brunswick est en pleine effervescence, et nous sommes ravis de devenir maintenant une brasserie complète qui pourra servir bien plus de clients au cours des années à venir. »

La brasserie artisanale produit sept sortes de bière qui sont vendues dans les succursales d’Alcool NB, ainsi que dans des restaurants à St. Andrews, Saint-Jean, Rothesay et Moncton.

Elle produit aussi 20 bières saisonnières en petits lots. Ses produits ont décroché le prix du public pendant quatre années consécutives au festival de la bière de Saint-Jean.