Le Club Richelieu de Bathurst célèbre ses 60 ans

Le Club Richelieu de Bathurst, qui célèbre ses 60 ans cette année, a investi plus de 5 millions $ dans la communauté depuis ses débuts, surtout dans des causes tournées vers la jeunesse francophone.

Il a été fondé en mai 1957 par Antonio Robichaud, 13 ans après la création du mouvement Richelieu à Ottawa, qui adopte la devise Paix et Fraternité, vu que c’est durant la Deuxième Guerre mondiale.

Sa mission est de fraterniser entre membres et philanthropes. En effet, le club contribue financièrement à l’épanouissement des jeunes d’expression française tant sur les plans éducatif, sportif, culturel, de même que celui de la communauté. C’est d’ailleurs pour répondre aux besoins des francophones que le regroupement a été mis sur pied.

«Le Richelieu est le seul club social au monde qui est francophone. Il y a des organisations qui peuvent fonctionner en français dans certains endroits et dans d’autres en anglais, mais pour nous, tout se passe en français à l’échelle internationale. Nous aidons quand même les anglophones. Par exemple, nous avons donné 125 000$ pour la construction du centre K.-C. Irving qui profite à tout le monde. Sauf que les organisations francophones sont la priorité», précise Réal Savoie, le président du Club Richelieu Bathurst, qui compte près d’une quarantaine de membres.

Les dons de charité et l’implication des Richelieu Bathurst sont multiples depuis six décennies, que ce soit envers les groupes sportifs, les bibliothèques, les écoles, les municipalités.

L’École secondaire Népisiguit (ESN) à Bathurst en bénéficie depuis 25 ans, avec la présentation de la Journée Spaghetti, alors que les Richelieu préparent eux-mêmes le repas. Plus de 30 000$ sont ramassés annuellement grâce à cet événement, qui sert à financer les activités parascolaires des élèves.

«C’est certain que nous apprécions tout l’apport, non seulement financier, mais humain. Sans leur participation, avec la préparation de la sauce et des pâtes, nous n’aurions pas une journée de cette ampleur. Et la contribution des Richelieu aide à l’apprentissage des élèves à un niveau autre que scolaire. Ça se fait à l’extérieur des salles de classe grâce à des activités sportives, culturelles, dans les comités», fait valoir Paul Thibodeau, le directeur de l’ESN.

De plus, le club a investi 100 000$ sur quatre ans dans la rénovation de l’amphithéâtre de l’établissement, salle qui porte maintenant son nom, qui ne profite pas seulement aux élèves.

Le camp d’été Ectus, à Petit-Rocher Nord, reçoit des Richelieu Bathurst une subvention annuelle de 5000$..

«Nous avons même un bâtiment au camp qui s’appelle Le Richelieu parce que depuis longtemps, ils nous aident avec des contributions. Cette année, ça va nous aider à moderniser nos bureaux administratifs», a déclaré Nadia Cormier, la directrice générale.

Le groupe s’associe à des projets, comme la Loto Canard, la Soirée Noir et Blanc, qui sont des collectes de fonds au profit des écoles élémentaires francophones de la région.

«Avec les années, nous nous sommes rendu compte que le Richelieu avait une expertise non négligeable et qu’il serait profitable de la mettre au service de la communauté. C’est bon de donner de l’argent, mais c’est aussi bien de mettre des initiatives en place pour que la communauté puisse se prendre en main. Nous l’avons fait avec la descente de canards dans la rivière il y a plusieurs années. L’activité a évolué et le club ne s’en occupe presque plus. De même, nous pouvons aider plus d’organisations», explique Roger Sénéchal, membre du conseil d’administration.

Gérald Levesque est le seul membre – fondateur – encore actif du Richelieu Bathurst. Apparemment, il ne fait rien à moitié, puisqu’il a œuvré comme coiffeur pendant 60 ans.