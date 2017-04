Fredericton: arrêté pour possession illégale d’arme à feu et de drogue

L’Équipe d’intervention de quartier, avec l’aide de l’équipe d’intervention principale, a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence située sur le côté nord de Fredericton, jeudi, peu après 16h30.

Un homme a été arrêté et accusé d’entreposage non sécuritaire d’une arme à feu, de possession illégale d’une arme à feu et de possession d’une substance contrôlée.

La police a donc saisi l’arme à feu ainsi que des méthamphétamines.

L’homme comparaîtra devant le tribunal pour répondre à ces accusations le 31 mai.

L’enquête est en cours et aucun autre détail ne sera divulgué afin de protéger l’intégrité de son déroulement.