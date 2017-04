Égalité santé en français porte sa lutte contre la privatisation de certains services hospitaliers au Nouveau-Brunswick devant les tribunaux. L’organisme accuse le gouvernement Gallant de vouloir «démolir les hôpitaux francophones».

L’organisme présidé par le Dr Hubert Dupuis a déposé un avis de poursuite contre le gouvernement provincial au début du mois. Les documents en ce sens ont été déposés par Égalité santé en français (ÉSF) au bureau du procureur général le 7 avril. La poursuite sera effective au début juin.

ÉSF soutient que le gouvernement provincial tente de décimer le pouvoir de la communauté linguistique minoritaire francophone en ayant recours à la privatisation de services hospitaliers non médicaux, comme les services alimentaires et le transport des patients.

«Le gouvernement Gallant s’attaque aux institutions acadiennes en santé. Il s’attaque aux hôpitaux francophones. Le gouvernement Gallant essaie de démolir les hôpitaux francophones. Il démolit à la pièce. Il enlève des services hospitaliers, que ce soit la gestion des services alimentaires, la gestion de l’environnement, la gestion du transport des patients ou la privatisation du service extramural. Tout récemment, il s’attaque aux laboratoires», a lancé le Dr Dupuis en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

«En plus c’est le gouvernement le plus francophone qui n’a jamais été élu au Nouveau-Brunswick! C’est incompréhensible!», a renchéri le médecin.

En janvier, l’Acadie Nouvelle a révélait en exclusivité que les réseaux de santé Horizon et Vitalité entameraient bientôt des négociations afin de confier au groupe privé Sodexo, une entreprise française, la tâche de gérer l’entretien ménager, les cuisines et le transport des patients dans les hôpitaux de la province.

Le conseil d’administration de Vitalité s’est prononcé publiquement, en février, contre la privatisation de ces services. Il avait aussi proposé au gouvernement un plan qui permettrait d’épargner 25,7 millions $ sur 10 ans, alors que les économies engendrées par la proposition de Sodexo seraient de l’ordre de 22,2 millions$.

«La proposition de Vitalié sauvait plus d’argent et mettait moins de gens à la porte. Ça ne peut pas être l’argument et le gouvernement tasse ça du revers de la main. Ce n’est pas l’argent donc, c’est autre chose!», a insisté le Dr Dupuis.

ÉSF poursuit donc le gouvernement provincial en vertu de l’Article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques.

«Pour nous, (les francophones), ç’a un impact majeur. Ça risque de tout se passer en anglais. C’est un peu comme Service Nouveau-Brunswick qui est une institution anglophone», a rappelé le médecin.

«Ça affecte la langue de travail et ça fait en sorte que la communauté francophone perd de son importance. Ça affaiblit une institution francophone. Ça encourage la vulnérabilité de la communauté francophone. Ça encourage l’assimilation», a-t-il ajouté.

La SANB appuie ÉSF dans ses démarches morales et elle craint que la privatisation de certains services hospitaliers non médicaux puisse entraîner des pertes d’emplois dans des régions acadiennes de la province.

«Oui, à la base la SANB appuie de façon morale les actions d’Égalité santé en français à ce niveau-là», a précisé le président de l’organisme, Kevin Arseneau.

ÉSF se soucie sérieusement de l’intention du ministre de la Santé de vouloir privatiser le programme Extra-Mural.

Notre requête d’entrevue auprès de Vitalité a été refusée sous prétexte que le conseil d’administration discutera du sujet lors d’une réunion mardi.