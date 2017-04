Jeunesse: Bathurst veut suivre l’exemple d’Edmundston

La Ville de Bathurst se rapproche un peu plus vers la création d’un secrétariat de la jeunesse, notamment pour freiner l’exode des 18 à 35 ans et attirer cette tranche de population dans la région.

Le comité, qui pilote le dossier, vient de dévoiler ses grandes orientations et établir les jalons en vue d’un secrétariat de la jeunesse, après de nombreuses recherches.

«Nous avons regardé dans la province et ailleurs au pays ce qui se fait. Au Québec, ce secrétariat couvre les domaines de la santé, de l’éducation, de la citoyenneté, de l’emploi et de l’entrepreneuriat. En Alberta, leur plate-forme était plus axée sur la politique pour resserrer les liens entre la jeunesse et les élus. Plus près de chez nous, Edmundston voulait impliquer les jeunes et rendre la municipalité plus dynamique en créant son secrétariat», a expliqué Katherine Lanteigne, conseillère municipale à la Ville de Bathurst.

Elle fait la comparaison démographique entre Edmundston, qui a vu sa population augmenter de plus de 3% entre 2011 et 2016, et Bathurst, dont la sienne a chuté d’à peu près le même pourcentage.

C’est d’ailleurs le modèle de secrétariat pour les jeunes, interactif, de cette municipalité qui a retenu l’attention du groupe de travail.

Plusieurs groupes ciblés ont été rencontrés pour déterminer les besoins. En regroupant les réponses, il a été déterminé que ce secrétariat serait un point de référence et de liaison pour les jeunes.

«On entend souvent les jeunes dire qu’il n’y a pas d’emplois dans la région alors que les employeurs disent qu’ils n’arrivent pas à trouver des jeunes pour travailler», glisse Mme Lanteigne.

Aussi, ce bureau agirait à titre de défenseur de la jeunesse, de même qu’il pourrait entreprendre des stratégies pour attirer des jeunes professionnels dans la région.

Les trois axes définis sont les communications, l’engagement et les services.

«Le marketing est important pour présenter la région comme étant attrayante pour vivre et travailler, notamment par des vidéos promotionnelles», observe Ryan Wilbur, employé municipal dans le secteur des loisirs.

«Dans les services, il pourrait y avoir un programme pour les jeunes entrepreneurs, agir comme un ombudsman, organiser des ateliers sur différents sujets comme l’achat d’une première maison ou la manière d’investir. Il faut aussi s’assurer que les jeunes participent à l’organisation des activités dans la région, par exemple, les Journées Hospitalité», ajoute-t-il.

Les coûts annuels pour ce bureau ont été évalués à 72 000$, ce qui inclut le salaire d’un employé et les frais de roulement.

«Selon moi, ce n’est pas une dépense, mais un investissement pour retenir et recruter des jeunes adultes et des jeunes professionnels. Pour les employeurs, c’est difficile d’embaucher, pas à cause du salaire, mais de la région, comme nous ne savons pas comment nous vendre», soutient le maire de Bathurst, Paolo Fongemie.

La balle est maintenant dans le camp du conseil municipal, qui va se pencher sur la mise en place de cette initiative.