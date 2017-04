Nord-Ouest: les victimes d’agression sexuelle disposent d’un centre de ressources

Un centre de ressources pour les victimes d’agression sexuelle voit le jour au Nord-Ouest. Il devient le deuxième du genre au Nouveau-Brunswick après celui de Fredericton et le premier à desservir une clientèle en milieu francophone.

Ce centre de ressources aux victimes d’actes criminels à caractère sexuel, L’Éclipse, sera complémentaire aux services offerts par l’Escale Madavic, une maison de transition pour les femmes victimes de violence conjugale.

Une trentaine d’organismes publics, privés ou communautaires seront partenaires de ce centre qui, sous forme de point d’entrée unique, offrira des services autant aux femmes, hommes et enfants.

Une étude tenue entre 2014 et 2016 a démontré que la violence sexuelle est présente au Nord-Ouest comme partout ailleurs.

Selon les statistiques, 65 % des femmes qui ont eu recours aux services de l’Escale Madavic en 2014-2015 ont dit avoir été victimes d’abus à caractère sexuel.

De ces femmes victimes d’une agression sexuelle, deux tiers d’entre elles l’ont subie alors qu’elles étaient âgées de moins de 16 ans.

«Les victimes n’osaient pas venir à l’Escale Madavic, car elles ne sentaient pas qu’elles faisaient partie de sa clientèle cible reliée à la violence conjugale. Elles auront donc un centre où elles obtiendront différents services pour se remettre sur pied ou se préparer pour les procédures judiciaires», a indiqué sa directrice, Karine Bujold.

Une femme victime d’agression sexuelle, Sylvie, dit avoir trouvé le réconfort nécessaire dès son premier contact au centre L’Éclipse, une ressource qui lui a été référée par les intervenantes de l’Escale Madavic.

«Dès que je me suis présentée ici, je me suis sentie en confiance et réellement écoutée pour la première fois. Grâce aux interventions, j’ai fait une réelle une prise de conscience. J’ai réalisé tout ce qui était à ma disposition comme matériel et appui», a-t-elle indiqué.

Sans aide, elle croit qu’elle serait probablement retournée à ses vieilles habitudes dans des relations malsaines.

«Je suis certaine que je n’aurais pas pu changer les choses uniquement en disant non à la violence sexuelle. Aujourd’hui, je me suis choisie. Je m’affirme et je m’aime comme personne. J’ai retrouvé la sérénité, le calme et j’ai appris à gérer mes émotions. J’ai retrouvé la joie de vivre, le courage et la force d’avancer», a continué Sylvie.

Après avoir vérifié pour obtenir de l’aide pour les abus sexuels dont elle a été victime, Monique (nom fictif) s’est aperçue que la seule ressource disponible était à Fredericton et en anglais.

«Mais j’ai pu obtenir des services dans ma langue dans ma région avec des intervenants spécialisés. On me guide dans mon cheminement et vers la guérison. Je suis en train de me découvrir et surtout de me retrouver. Cette petite fille en moi qui a été blessée, brisée et trahie, j’ai juste envie de la protéger et de lui donner la chance de guérir de toutes les misères vécues pendant 45 ans à cause des sentiments de honte, culpabilité, peur et anxiété qui m’habitaient et que j’ai endurés durant toute ma vie», a-t-elle expliqué.

Redonner vie à un bâtiment vacant

Au nom du gouvernement fédéral, le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a annoncé une contribution de 937 000$ sur cinq ans pour le fonctionnement du centre L’Éclipse en provenance du Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice du Canada.

Le fonctionnement du centre de ressources a débuté à l’automne 2016. Un programme de sensibilisation dans la communauté a été lancé en janvier.

Le centre sera situé au 36 rue Ouellette à Edmundston. Il s’agit de l’ancien emplacement de l’Escale Madavic qui avait été mis en vente après son déménagement dans un autre édifice du centre-ville.

«Comme nous n’avons reçu aucune offre, nous avons décidé d’utiliser le bâtiment pour des services complémentaires. Une étude a permis de démontrer la nécessité de venir en aide aux victimes de violence sexuelle. Comme l’édifice était vacant, nous avons cru bon entamer les démarches pour un nouveau projet», a expliqué la présidente du conseil d’administration de l’Escale Madavic, Mireille Vautour.

Le nom retenu pour le centre, L’Éclipse, a été suggéré par une cliente de l’établissement.

«Le nom reflète un passage de l’ombre à la lumière dans une phase de changement et d’apprentissage», a expliqué Mme Vautour.

Des travaux sont en cours dans les futurs espaces du centre. En attendant, les services sont offerts à l’Escale Madavic. Trois personnes sont en poste.

«On espère pouvoir entrer dans les nouveaux locaux rénovés à la fin du mois de mai ou au début de juin. Ce n’est qu’un début. Nous avons un projet d’expansion en tête», a continué Mme Vautour.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a versé une contribution de 15 000 $ pour les rénovations du bâtiment.

Au nom d’Ottawa, le député Arseneault a également fait part d’une contribution de 128 000$ provenant de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance afin d’offrir des services de soutien et de rénover le bâtiment.

Quelques chiffres

– Selon les statistiques, une femme sur quatre est victime d’une agression sexuelle durant sa vie.

– Plus de 78% des victimes connaissent leur agresseur.

– 67% des agressions se produisent dans des maisons privées.

– Moins de 10% des agressions sont signalées à la police, ce qui veut dire que 90% des victimes préfèrent garder le silence.

– 0,3 % des agresseurs sont tenus responsables de leur crime alors que plus de 99% d’entre eux s’en sortent sans aucune peine.

– En 2011 au Nouveau-Brunswick, 539 agressions sexuelles ont été rapportées à la police pour un taux de 71 cas par 100 000 habitants alors que la moyenne canadienne est de 61 cas par 100 000 habitants.

– Les cas d’agression sexuelle envers des enfants au Nouveau-Brunswick est de sept cas sur 100 000 habitants alors que le taux est de trois cas sur 100 000 habitants au Canada.