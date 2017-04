Privatisation: Égalité Santé en français intente une poursuite contre le gouvernement

Égalité Santé en français intente une poursuite contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le dossier de la privatisation dans les hôpitaux francophones.

Un avis d’action et un avis de question constitutionnelle ont été déposés au bureau du procureur général du Nouveau-Brunswick par Égalité Santé en Français (ÉSF) le 7 avril.

«Ce recours aux tribunaux est enclenché pour réclamer les droits de la communauté francophone et acadienne en santé et ainsi contrecarrer la privatisation de nombreux services dans les hôpitaux», souligne l’organisme dans un communiqué de presse.

La poursuite sera effective au début juin.

Égalité Santé met de l’avant les droits de la communauté francophone et acadienne en vertu de l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick.

Selon les lois provinciales, tout requérant doit donner un avis de soixante (60) jours dans le cas d’une poursuite contre la province.

«Le gouvernement est en train de détruire les hôpitaux francophones en dépouillant la régie Vitalité de services hospitaliers essentiels» affirme le président d’Égalité Santé, Dr Hubert Dupuis.

Au cours des derniers mois, le ministre de la Santé, Victor Boudreau, a multiplié les décisions axées vers la privatisation des services en santé «et ce, sans respecter ni la position, ni l’autonomie de la régie Vitalité», selon Égalité Santé.

«Non seulement ces décisions unilatérales ébranleront les hôpitaux de la régie; elles briment les droits constitutionnels de la communauté francophone et acadienne» ajoute Dr Dupuis.

Tout comme le réseau Vitalité, Égalité Santé et d’autres organismes acadiens contestent la privatisation de la gestion des services alimentaires, des services d’environnement et des services de préposés au transport des malades dans les établissements du réseau de santé Vitalité.

De plus, ÉSF se soucie sérieusement de l’intention du ministre de la Santé de vouloir privatiser le programme Extra-Mural.

Le président d’Égalité Santé déplore cette ingérence du gouvernement Gallant.

«Le gouvernement intervient là où il n’y a pas de problèmes. Le réseau Vitalité n’a jamais affirmé qu’il y avait un problème avec la gestion de ses services hospitaliers. Au contraire, chiffres et statistiques à l’appui, le réseau Vitalité a clairement démontré au ministre de la Santé, Victor Boudreau, qu’il fait fausse route en imposant ces mesures.»