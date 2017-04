Saint-Quentin: capitale de l’arnaque amoureuse

Il n’y a pas que les érablières qui semblent faire de la Ville de Saint-Quentin un endroit des plus attrayants.

L’Acadie Nouvelle a appris qu’un groupe d’arnaqueurs bien structuré se sert du nom de la paisible ville du Restigouche afin de soutirer de l’argent à des personnes qui recherchent l’âme sœur sur des sites de rencontre.

Une vérification effectuée à travers le populaire site de rencontre Plenty Of Fish a permis de découvrir la présence quotidienne de faux profils de femmes célibataires qui habiteraient la capitale de l’érable et qui sont à la recherche du grand amour.

Le portrait de ces présumées célibataires est somme toute toujours le même. Il implique des femmes âgées dans la trentaine ou la jeune quarantaine et qui ont toujours une très belle apparence.

Dotées d’une bonne éducation et d’un travail fort respectable (souvent infirmière), toutes ces célibataires se disent prêtes à entreprendre une relation sérieuse basée sur l’amour et le respect mutuel et à avoir des enfants.

Prénommées Sandra, Celestina, Rosie ou encore Adriana, elles sont toutes non-fumeuses, s’abstiennent de consommer de l’alcool et affichent une silhouette plutôt attrayante.

Leur stratagème et l’approche sont plutôt fort simples. Les arnaqueurs manifestent d’entrée de jeux un fort attachement sentimental envers la victime et tentent de gagner rapidement son affection ainsi que sa confiance.

Une des façons utilisées par les fraudeurs afin de soutirer de l’argent aux célibataires en quête d’affection est de diriger ceux-ci vers des sites web supposément dédiés à la vérification d’identité et d’antécédent judiciaire.

«J’ai juste besoin de savoir que je suis à l’aise et connecté avec des hommes de confiance. J’ai été victime d’un homme qui m’a demandé de le rencontrer dans un lieu public, devant un poste de police pour être exact! Il avait l’air gentil et je me suis rendu dans un bar avec lui avant de me réveiller dans un lit le lendemain matin en cherchant mon portefeuille et mes objets de valeurs», a écrit une certaine Rosie White au représentant de l’Acadie Nouvelle.

La présumée charmante célibataire explique par la suite qu’il suffit simplement de s’inscrire gratuitement sur le site web tout en fournissant le détail de sa carte de crédit. Une fois rassurée, l’heure de la première rencontre pourra alors avoir lieu, du moins en théorie…

Plusieurs internautes ont mordu à l’hameçon et ont rapporté avoir été détroussés de plusieurs dollars par des sites Web comme safematchmaker.com, qui n’hésitent pas, selon les plaignants, à prélever des sommes d’argent chaque mois sans pouvoir mettre fin au contrat à moins de se départir de sa carte de crédit.

Les arnaqueurs ne font toutefois pas toujours montre d’une grande ingéniosité.

Ainsi, sur le site de rencontre pof.com, propriété de la société canadienne Plentyoffish Media Inc, tous les faux profils répertoriés par l’Acadie Nouvelle impliquent des femmes célibataires qui résident à Saint-Quentin, selon des informations provenant de la fiche descriptive.

L’utilisation erronée et à répétition de la lettre q en minuscule au nom de la Ville de Saint-Quentin trahit immédiatement l’identité des présumées célibataires à la recherche de l’âme sœur.

Tous les autres profils, légitimes ceux-là, décrivent des célibataires qui habitent à Saint-Quentin, avec la majuscule bien en évidence.

De plus, toutes ces personnes ne sont pas en mesure de s’exprimer en français même si elles disent résider et travailler à Saint-Quentin et n’ont étrangement pas de compte Facebook ou Twitter.

«Mon beau, je vis à Saint-Quentin, mais je viens de perdre mon père là-bas, alors je suis actuellement au Ghana, avec ma mère», écrit cette fois Celestina.

De fait, l’arnaqueur trahit possiblement sa propre origine, le Ghana étant tout comme la Côte-d’Ivoire réputé pour abriter de nombreux fraudeurs qui sévissent sur Internet, selon la GRC et le Centre antifraude du Canada.

Pourquoi Saint-Quentin?

Personne au pays n’est en mesure d’expliquer la raison pour laquelle les fraudeurs utilisent le nom de la ville de Saint-Quentin pour mener à bien leurs activités et déterminer avec exactitude d’où ils proviennent véritablement.

«Possiblement parce que Saint-Quentin est un endroit paisible, loin des grands centres et des regards», risque en guise d’explication le constable Hans Ouellette de la GRC.

En 2016, au Canada, 748 personnes se sont fait soutirer plus de 17 millions $ par des fraudeurs qui prétendaient être amoureux, a récemment indiqué la GRC.

«Ces derniers créent de faux profils sur des sites de rencontre et dans les médias sociaux, puis tentent de gagner la confiance et l’affection de leur victime. Habituellement, plus la victime leur fait confiance, plus ils soutirent d’argent. Cela est déjà arrivé au Nouveau-Brunswick», a expliqué Laurent Lemieux, du Programme de criminalité financière de la GRC au Nouveau-Brunswick.

«C’est spécial, je ne comprends pas du tout le choix de Saint-Quentin! Les fraudeurs utilisent également d’autres pays», a pour sa part affirmé Linda Boutin, porte-parole du Centre antifraude du Canada.

L’organisme central du Canada chargé de recueillir l’information et les renseignements criminels sur les plaintes en matière de fraude a indiqué prendre toute cette histoire très au sérieux et avoir institué une enquête à la lumière des informations dévoilées par l’Acadie Nouvelle.

Questionnée à son tour, la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, dit ignorer la raison pour laquelle les fraudeurs utilisent sa municipalité comme référence et présumé lieu de résidence.

«C’est tellement ridicule, je trouve drôle que les fraudeurs aient trouvé le nom de Saint-Quentin quelque part!».

«Le choix de Saint-Quentin s’est peut-être fait parce que c’est ici que l’on retrouve véritablement per capita les plus jolies femmes …», a lancé avec humour la mairesse de l’endroit.

L’Acadie Nouvelle a tenté, mais sans succès, de joindre et de questionner la direction de Plentyoffish Media Inc à son bureau-chef de Vancouver.

La société indique avoir 90 millions d’utilisateurs enregistrés sur son site à travers le monde et générer plus de 10 millions de conversations écrites chaque jour.