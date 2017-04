Tourisme: la Péninsule acadienne est aussi attrayante en hiver

Sur le plan touristique, la Péninsule acadienne est surtout connue pour ses festivals estivaux et son traditionnel défilé du 15 août, mais sa renommée ne se limite plus à ces seuls événements.

Depuis quelques années, l’Office de tourisme de la Péninsule acadienne (l’OTPA) s’attache à promouvoir la région comme une destination attrayante pendant la saison hivernale.

Qu’en a-t-il été cette année? Réaldine Robichaud, la directrice de l’office, dresse un bilan positif des derniers mois, la crise du verglas de la fin janvier-début février mise à part.

«Notre travail marketing commence à donner des résultats», souligne-t-elle.

Les structures d’hébergement ont été fréquentées. À Tracadie, le centre de villégiature des Deux Rivières comprend 50 chalets, un hôtel de 20 chambres et un spa.

«Notre achalandage a été à la hausse», confie Martin Albert, le directeur général.

Selon ces deux spécialistes du tourisme, l’organisation de manifestations durant l’hiver contribue à attirer les touristes.

«Le Tournoi de hockey sur étang à Tracadie et le Carnaval des glaces à Shippagan sont de plus en plus connus, tout comme les activités du congé de mars qui se développent. Tous ces rendez-vous nous permettent de drainer un public provincial, c’est-à-dire des gens et des familles du Nouveau-Brunswick», affirme la directrice de l’OTPA.

Cette année, la Péninsule a également séduit les motoneigistes et les adeptes du VTT.

«Ça fait deux ans que nous appartenons au réseau l’Odyssée du Nord pour faire connaître nos pistes de randonnées et nos sentiers.»

Les Acadiens sont nombreux à se mettre au volant ou au guidon de leurs engins motorisés pour des balades d’une ou de plusieurs journées. Les Québécois aussi. Martin Albert en a accueilli beaucoup dans son «resort».

«Je sais que l’office de tourisme a mené plusieurs opérations marketing pour cibler nos voisins. Le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain les décourage de partir aux États-Unis. Ce qui s’y passe avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche les démotive tout autant de passer la frontière.»

Ce constat établi, l’hôtelier se concentre déjà sur la prochaine saison estivale.

«Avril-mai, c’est toujours pour nous la période où on prépare l’été. On est en plein dans les travaux d’embellissement. Dès que nous le pourrons, on plantera les fleurs.»

Après l’hiver vient le beau temps.

– Archives

Les médias aussi s’y rendent

La Péninsule acadienne n’attire pas seulement les touristes. Les médias s’y rendent. En février, des journalistes de RDS sont venus réaliser un reportage sur la pratique de la motoneige pour une des émissions de la chaîne.

«Ils ont adoré les vues panoramiques et nos sentiers les ont impressionnés», confie la directrice de l’office de tourisme, Réaldine Robichaud.

D’autres tournages sont prévus cet été. Des blogueurs et des chefs cuisiniers ont également manifesté leur envie de découvrir le nord-est de la province pendant la saison du homard.

Ces visites sont présentement compromises, en raison d’importants changements structurels au sein de l’OTPA qui seront abordés mercredi, lors de l’assemblée générale annuelle.

La crise du verglas a engendré des pertes et des profits

La crise du verglas a eu des conséquences sur la saison touristique hivernale dans la Péninsule.

«Elle nous a fait perdre de l’argent», admet Réaldine Robichaud, la responsable de l’OTPA.

Au milieu de la tempête, lorsque des milliers de foyers et des commerces étaient encore privés d’électricité, ce n’était pas le moment de penser à l’accueil de visiteurs en vacances.

Martin Albert, le propriétaire du centre de villégiature des Deux Rivières à Tracadie, confirme que la crise du verglas a eu une incidence sur son activité, mais dans le bon sens.

«J’ai été complet pendant un mois et demi.»

Des équipes de secours ont logé dans son établissement, puis ce fut au tour des employés des compagnies de télécommunications (Bell, Rogers…) chargés de rétablir le réseau.