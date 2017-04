Tracadie: 4,5 millions $ pour démolir et remplacer l’amphithéâtre

Une salle de spectacles ouvrira ses portes l’année prochaine à Tracadie. La municipalité va se doter d’un nouvel amphithéâtre en remplacement de celui qui est présentement utilisé, à l’intérieur de la Polyvalente W.-A.-Losier.

L’infrastructure à venir sera deux fois plus grande que celle existante et plus moderne. Elle comprendra 514 places assises au sol et en gradin (contre près de 250 dans l’amphi actuel), ainsi qu’un équipement sonore et lumineux à la pointe de la technologie.

Coût des travaux: 4,5 millions $. Le projet est financé par les gouvernements fédéral (2,25 millions $), provincial (1,37 million $) et par la mairie (882 000$). Pour le député de la circonscription Acadie-Bathurst Serge Cormier, il est logique qu’Ottawa contribue à cette construction.

«Le gouvernement du Canada reconnaît qu’il est essentiel d’investir dans les infrastructures culturelles afin de créer des collectivités dynamiques et inclusives», déclare-t-il.

Dans quelques jours, la procédure de soumission va être lancée. Les travaux devraient débuter cet été. Ils dureront un peu plus d’un an. La mise en service de cette future salle est attendue pour la rentrée ou la fin de l’année 2018.

«Nous allons démolir l’amphithéâtre de la polyvalente et toute la structure extérieure pour reconstruire à la place. Il y aura une entrée indépendante donnant sur la rue et non plus dans l’établissement scolaire, un grand vestibule et une billetterie», présente Serge Rousselle, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, se réjouit de cette annonce.

«C’est quelque chose qu’on attend depuis longtemps. La population en parle depuis 30 ans. L’amphi en tant que tel n’était pas adapté pour les spectacles et il était désuet.»

«Il y a un manque flagrant de grande salle culturelle à Tracadie, alors que beaucoup d’artistes de renom sont nés ici. Je pense à Joannie Benoit, à Maxime McGraw, à Wilfred LeBouthillier, à Jean-François Breau et à tant d’autres. C’est une bonne nouvelle pour les arts, pour la culture et pour l’économie. Ça va faire venir plus de monde, des spectateurs qui vont consommer et il y aura des retombées», ajoute Serge Rousselle.

La Société culturelle de Tracadie gérera le lieu. Avec une telle infrastructure, la population peut s’attendre à une programmation étoffée en comparaison avec celle qui est jusqu’alors proposée.

«Ce sera le cas», assure Denis Losier.

Vue du futur amphithéâtre de Tracadie. – Gracieuseté

Acheter son siège

Il est possible d’acheter un ou plusieurs sièges du prochain amphithéâtre de Tracadie et de le nommer selon son choix. Chacun est vendu 1000$ (pour les places assises au parterre) ou 500$ (pour celles au balcon).

Le député-ministre Serge Rousselle a fait l’acquisition du premier. Il a choisi de l’appeler en hommage à sa mère, Jeanne-Mance Rousselle.

«Elle a travaillé dans l’éducation. Les arts et la culture lui tenaient à cœur. Je voulais l’honorer ainsi», commente l’élu.