Une voiture de police impliquée dans un accident

Un véhicule de la Police régionale BNPP a été impliqué dans une collision avec une camionnette Ford 150. L’accident est survenu vers 23h15, dimanche, vers l’angle de la station-service Exit à Beresford.

«Les policiers étaient en patrouille et l’autre véhicule a fait une manœuvre pour tourner. Il a viré juste devant eux et ils n’ont pas pu éviter la collision. L’impact a quand même été assez solide», a relaté Charles Comeau, le chef de la BNPP (Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte).

Quatre personnes ont subi des blessures, soit les deux policiers et les deux occupants de la camionnette. Ils ont été transportés à l’hôpital de Bathurst, mais ont obtenu rapidement leur congé. Le conducteur de la Ford a été soigné sur les lieux.

«Nous ne suspectons pas la vitesse, mais le dossier est sous enquête», a précisé le chef Comeau.

Puisque des policiers sont mêlés dans l’accrochage, un autre corps de police, en l’occurrence celui de la Ville de Bathurst, est responsable de l’enquête.