Bathurst: un groupe de motards se dit victime de discrimination (vidéo)

Le maire de Bathurst, qui veut chasser le groupe de motards Darksiders MC North Shore de la ville, met en garde de ne pas se laisser émouvoir par leurs œuvres de bienfaisance. L’Association francophone des municipalités soutient la quête des élus pour que le gouvernement s’implique afin de dissuader les motards criminels de s’établir dans la province.

Les Darksiders MC North Shore, un chapitre du regroupement de la Nouvelle-Écosse, ont un local situé dans le secteur ouest de Bathurst depuis presque trois ans.

Les élus municipaux les associent aux Hells Angels, en raison de l’écusson MC (Motorcycle club) qu’ils affichent sur leurs vestes.

«Il y en a qui disent que MC ne veut rien dire de particulier. C’est très bien documenté qu’un club qui porte ces lettres est affilié avec le groupe du crime organisé. Nous avons eu la visite des Hells l’été passé et nos Darksiders se tenaient avec eux. Alors, il y a des liens très serrés et nous sommes préoccupés», indique Paolo Fongemie, le maire de Bathurst.

«Je suis d’accord que ce sont de bons gars (les Darksiders à Bathurst). J’en connais plusieurs, mais ils ont pris une décision en toute connaissance de cause de s’affilier en portant ces lettres», précise-t-il.

La Force policière de Bathurst partage les mêmes préoccupations que le conseil municipal.

«Les groupes de motards organisés sont une préoccupation importante au sein de n’importe quelle communauté et combattre cette menace demande une collaboration et un partenariat avec des forces policières de tous les niveaux, soit municipal, provincial et fédéral, ceci afin d’avoir une approche coordonnée pour combattre cette situation sérieuse», a déclaré Ernie Boudreau, le chef policier désigné.

Un membre des Darksiders a adressé une lettre au conseil de ville, tout en la rendant publique sur les médias sociaux. Il rejette l’image qu’on dépeint d’eux, brandissant le spectre de la discrimination.

«Aucun de nous n’a de casier judiciaire. Et même si quelqu’un en avait un, comme 10% des Canadiens, baseriez-vous votre jugement sur une erreur du passé? (…) Nous n’avons jamais eu un problème avec quelqu’un et nous voulons que ça reste ainsi. Appuyer les commerçants locaux est important pour nous», écrit Dominic Doucet.

«Nous ne recrutons pas. Nous n’approchons personne en leur demandant de nous joindre. Les gens nous demandent. Plus souvent qu’autrement, la réponse sera non», dit-il.

Nombreux sont les sympathisants qui ont pris leur défense sur les réseaux sociaux, en mettant en avant les bonnes causes dans lesquelles ils s’impliquent. Pour les élus, il ne s’agit que de la poudre aux yeux.

«Ce sont de bons artisans des relations publiques et ils veulent préserver cette image», ironise le maire.

La Confédération des clubs de motards s’est fendue d’un communiqué mardi matin, questionnant si les Darksiders North Shore avaient enfreint une quelconque loi jusqu’à présent et si des incidents de leur part avaient été rapportés.

Le maire Fongemie a reçu personnellement son lot de commentaires négatifs, mais aussi plusieurs remarques appuyant la position de la Ville de Bathurst, qui a d’ailleurs annulé son festival de motos en partie à cause de la présence des Darksiders à l’événement.

«Il y a des gens qui ont peur et ça me dérange énormément. Est-ce que leur peur est justifiée? Je crois que oui.»

L’Association francophone des municipalités se range derrière les élus de Bathurst pour que le gouvernement provincial s’engage dans le dossier afin de contrôler l’établissement des motards qui trempent dans des activités criminelles.

«Parce que les préoccupations s’appliquent à tout le territoire. Dans le passé, nous avons vécu l’expérience des Dalton, qui étaient installés dans les localités autour de Petit-Rocher. Même si nous avions voulu adopter des règlements, ça n’aurait pas changé la situation, donc nous avons besoin d’établir une collaboration avec les autorités provinciales et fédérales», fait valoir Luc Desjardins, le président de l’organisme et maire de Petit-Rocher.

Paolo Fongemie insiste que les motocyclistes sont les bienvenus à Bathurst, pourvu qu’ils ne soient pas mêlés de près ou de loin au crime organisé.