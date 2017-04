Les crabiers prennent la mer en rêvant d’une saison record [vidéo]

Les pêcheurs de crabe des neiges de la Péninsule acadienne ont pris le large pendant la nuit de lundi à mardi. La pêche de 2017 a été officiellement lancée à 2h.

Les crabiers s’attendent à une année record dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Le total admissible des captures (TAC) est de 43 822 tonnes, soit le niveau le plus élevé de l’histoire.

De plus, des intervenants de l’industrie et du gouvernement soutiennent que la valeur du crabe sur les marchés internationaux est très élevée cette année en raison de baisses des débarquements en Alaska et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le TAC élevé reflète une croissance soudaine de la biomasse du crabe des neiges en 2017. Les modèles des scientifiques du ministère des Pêches et des Océans estiment le stock à 99 000 tonnes. Ils affirment que le phénomène est dû à une double mue du crustacé. Le crabe n’a pas subi de mue en 2015, donc deux fois plus d’individus ont atteint la maturité nécessaire pour la pêche commerciale ce printemps.

En raison des niveaux historiques, le ministre des Pêches et des Océans Dominic LeBlanc a annoncé le 12 avril qu’une portion additionnelle de 1100 tonnes du quota sera accordée aux pêcheurs autochtones.

La mesure a pour objectif de «concrétiser la réconciliation et à renforcer la relation de nation à nation avec les peuples autochtones du Canada.»

La pêche prendra fin le 14 juillet.

* La vidéo a été tournée à Lamèque et est une gracieuseté de Nadine Guignard.