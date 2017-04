Moncton: peu d’habitants occupent le centre-ville

Les chiffres ne mentent pas et la ville de Moncton veut leur faire dire toute la vérité sur son centre-ville. Une étude a été commandée à l’Institut urbain du Canada et les résultats préliminaires ont été présentés aux membres de Downtown Moncton centre-ville (DMCI) mardi matin.

Environ 72 500 personnes vivent à Moncton, mais seulement 5% de cette population demeure dans le centre-ville. La majorité des bureaux (70%) à louer sont au centre-ville et 25% des commerces de vente au détail s’y trouvent. Des 3636 entreprises qui ont pignon sur rue à Moncton, 1009 sont au centre-ville.

Ce ne sont là que quelques données révélées par Ariana Cancelli de l’Institut urbain du Canada, mardi matin. Dans un rapport final, l’étude de Mme Cancelli comparera le centre-ville de Moncton avec ceux d’autres municipalités canadiennes en plus d’établir les meilleures pratiques.

L’analyse permettra à DMCI et à la ville de Moncton de faire des choix éclairés lorsque viendra le temps de créer de nouvelles stratégies.

«Nous devons être en mesure de raconter l’histoire de notre croissance, de prendre des décisions éclairées et de produire un rapport sur l’état du centre-ville. Notre objectif est de vous tenir informés, vous nos membres, sur ce qui se passe au centre-ville et pour diriger le changement», a indiqué Derek Martin, président du conseil d’administration de DMCI.

Le centre-ville de Moncton occupe 1,5% du territoire de la municipalité. Ce secteur, à lui seul, a cependant généré plus de 14% des revenus de l’impôt foncier en 2016. En somme, le centre-ville rapporte gros à la municipalité.

«Ce que ça veut dire, c’est que les investissements dans un centre-ville ont de plus gros impacts par rapport à d’autres investissements ailleurs dans la municipalité. La municipalité investit dans des infrastructures au centre-ville, mais des investissements continus seront nécessaires pour encourager davantage d’investissements tout en anticipant la croissance», a expliqué Mme Cancelli.

En général, le centre-ville de Moncton a un bon squelette pour devenir un endroit où les gens veulent rester et se déplacer à pied. Par contre, le manque d’aménagement résidentiel pourrait freiner le développement économique.

«Il y a un manque de construction d’ensemble résidentiel au centre-ville. Nous avons analysé les données sur les permis de construction. Ce que nous avons remarqué, c’est qu’il n’y a pas eu de construction résidentielle majeure au centre-ville au cours des dernières années. Il y a eu des rénovations et des améliorations en plus d’un peu d’activités. Ça ne doit pas être une barrière à la création d’une communauté complète et à l’épanouissement du commerce de la vente au détail. Ce sera intéressant de voir comment cette situation évoluera», a analysé Mme Cancelli.

La construction du complexe multifonctionnel au centre-ville, ce projet évalué à plus de 100 millions $, représente une occasion d’attirer d’autres projets et encourager le développement commercial et résidentiel, selon l’experte en planification urbaine.

Le rapport préliminaire de l’Institut urbain du Canada nous apprend aussi que la population est plus âgée au centre-ville qu’ailleurs dans la municipalité. Seulement 10% de la population y est âgée de moins de 19 ans comparativement à 19% dans l’ensemble de la ville.