Moncton: solidarité envers les étudiants sinistrés de la rue Peter

La communauté étudiante de l’Université de Moncton se rassemble pour venir en aide aux étudiants victimes d’un incendie ce weekend, sur la rue Peter, à Moncton. Le brasier a complètement ravagé le duplex et tout ce qui s’y trouvait.

Awa Kondé peine encore à réaliser ce qui lui est arrivé. Du jour au lendemain, cette jeune malienne en voyage d’études au Canada s’est retrouvée sans logis, sans effet personnel et sans passeport.

Logée temporairement dans un hôtel par la Croix rouge, l’étudiante a accepté de raconter son histoire à l’Acadie Nouvelle.

Elle l’a échappé belle.

Awa Kondé était seule dans sa chambre lorsqu’elle a entendu une explosion à l’intérieur de la maison. En ouvrant sa porte, elle a immédiatement perçu une forte odeur de fumée. C’est la qu’elle a réalisé ce qui était en train de se passer.

«J’ai vu la fumée noire et je me suis dit « oh non, il y a le feu »!»

En apercevant les flammes, la jeune femme a pensé un instant à éteindre le brasier, mais il était trop intense. L’étudiante est tout de suite sortie pour appeler à l’aide.

Une fois à l’extérieur, elle a aperçu de l’activité au deuxième étage. C’était le voisin qui prenait une douche. Elle et des passants sont parvenus à attirer son attention. Il a finalement dû sauter du deuxième étage, les flammes lui bloquant la sortie de la salle de bain. Il s’en est miraculeusement tiré sans blessure.

Les quatre rescapés ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

Deux jours plus tard, les événements sont encore frais dans la mémoire d’Awa Kondé. Seule dans sa chambre d’hôtel, elle tente de s’organiser comme elle le peut.

Heureusement, elle peut compter sur l’appui des siens. La Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton, en collaboration avec l’association des étudiants internationaux, organise une collecte de fonds et de biens pour venir en aide aux sinistrés.

Collecte de vêtements – 2017 COLLECTE DE VÊTEMENTSLa FÉÉCUM organise une collecte afin que vous puissiez donner les vêtements que vous ne voulez plus. C'est une excellente façon d'alléger vos valises avant votre retour à la maison pour l'été. De plus, sachez que les victimes de l'incendie de dimanche dernier seront invitées à venir chercher des vêtements, dans le but de les aider à se remettre sur pied. Posted by Féécum on Tuesday, April 25, 2017

Des amis sont venus lui porter quelques vêtements ainsi que de la nourriture et un propriétaire, qui a eu mot du triste événement, lui a offert un logement.

L’étudiante en information-communication a également eu l’oreille de ses professeurs pour faire reporter ses examens de fin de sessions à une date ultérieure.

«Ma professeure a été très attentive à ma situation.»

La jeune femme peine à retenir ses larmes en décrivant l’aide qu’elle a reçue jusqu’à présent.

«Au début, je voulais laisser les études ici et retourner chez moi, mais là, je suis tellement touché de la bonté des gens, que je ne veux plus abandonner. Je veux persévérer. Je suis tellement reconnaissante de ce que les gens font pour moi. C’est incroyable.»

Un ancien sinistré veut aider à son tour

Marc Chamberlain sait ce qu’Awa Kondé est en train de vivre. Il a lui-même été victime d’un incendie en décembre 2014, alors qu’il était en pleine session d’examen. Le tout s’est produit alors qu’il était à une fête de bureau, pour la période des fêtes.

Quand le jeune homme a entendu que des étudiants avaient été victimes d’un incendie, il s’est senti interpellé.

«J’ai tenu à passer le mot et voir ce que je pouvais faire pour lui venir en aide.»

Marc Chamberlain parle d’une solidarité exemplaire parmi la communauté acadienne de Moncton. Dans cette période difficile, il a pu compter sur une aide généreuse. Un concert-bénéfice a même été organisé pour amasser des fonds.

Les dons en vêtement et en argent se sont multipliés, assez pour lui permettre de se refaire un chez-soi.

«C’est vraiment difficile à encaisser de tout perdre, mais l’appui de la communauté m’a permis de passer au travers. Ça m’a fait comprendre que même si j’ai perdu ma maison, je n’avais pas perdu mon chez-moi.»

Il invite les gens à se joindre à la fédération étudiante et à donner ce qu’ils peuvent pour aider les sinistrés.

«Pour l’avoir vécu, je sais que tout appui compte.»

Ceux et celles qui souhaitent aider peuvent contacter la FÉÉCUM, au 858-4484.