Réseau Vitalité: les dirigeants s’insurgent et contre-attaquent

Le dossier de la privatisation et de l’avis de poursuite déposé par l’organisme Égalité santé en français a monopolisé les discussions, mardi, lors de la rencontre publique du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité.

Réunis à Campbellton, les membres du conseil ont pratiquement décrié tour à tour la volonté du gouvernement provincial de mettre la gestion des services alimentaires et environnementaux entre les mains du secteur privé.

Le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, a d’abord pris la parole, affirmant que son organisation était tout aussi apte – sinon plus que Sodexo – à voir à la bonne gestion de ses ressources et programmes. Il a rappelé que le réseau a mis en place, en juin dernier, une série de mesures visant à engendrer des économies dans ce service. Ce plan de dix surpasse même de 3,4 millions $ les économies anticipées par la société privée.

«Et cela, tout en maintenant plus d’employés que ce que propose Sodexo, ainsi qu’en ne fermant pas de cafétéria et en continuant d’améliorer les services», a noté M. Lanteigne.

Ce dernier était par ailleurs fier de pointer que moins d’un an après leur mise en place, ces mesures fonctionnent.

«Lorsque nous analysons notre performance financière, nous avons généré des économies supérieures à celles proposées par Sodexo pour leur première année d’implantation, soit un montant de 1,68 million $», ajoute-t-il, précisant que ces épargnes ont été rendues possibles en grande partie en raison d’une diminution par attrition de l’effectif et non par congédiement.

Le PDG a aussi rappelé que le conseil avait reçu jusqu’à présent énormément d’appuis – notamment de la part de syndicats, organisations et organismes néo-brunswickois – dans sa démarche visant à conserver la gestion de l’intégralité de ses services. En ce sens, il n’est pas surpris de l’appui de l’organisme Égalité santé en français qui, avec son avis de poursuite contre le gouvernement, s’avère être un allié précieux dans son combat.

«Leurs revendications convergent avec les nôtres», dit-il.

«Les gens réalisent d’une part que la qualité des services peut être affectée et que d’autre part on est capable de bien livrer ces services. Non seulement on est capables de bien livrer, mais on est capable de le faire mieux que d’autres», indique-t-il, réitérant qu’aux yeux du conseil, les services alimentaires et environnementaux font partie de la composante des services cliniques offerts à la population, une responsabilité du réseau.

Conseil solidaire

En écho à M. Lanteigne, le conseiller Jean-Marie Nadeau a tenu à préciser qu’il y avait une unanimité et une forte solidarité autour de la table (du conseil) envers ce projet de privatisation.

«Ce projet est inquiétant, au même titre que la privatisation des services extramuraux. Et ce qui me rend encore plus inconfortable, c’est que la décision du gouvernement semble prise alors qu’on n’a pas encore eu la chance de se prononcer sur la question. Si le réseau Horizon est prêt à aller avec Sodexo et Medavie et bien, qu’il y aille. Nous on n’en veut pas. On est capable de bien gérer nos services», a-t-il lancé.

La conseillère Pauline Bourque s’est aussi prononcée contre la privatisation.

«Voir des services de santé être transférés à un tiers parti alors qu’ils devraient se retrouver sous notre tutelle, ça me dérange énormément», s’inquiète-t-elle.

«Entendre des commentaires comme quoi le secteur privé aurait une plus grande expertise que nous dans l’offre de soins communautaires, ça me laisse perplexe. Les experts en livraison de services de santé, c’est nous. Démanteler petit à petit fera en sorte que la qualité de services aux patients en souffrira», s’est pour sa part insurgée la conseillère et docteure Nicole LeBlanc.

Le conseil n’a pas encore eu l’opportunité de voter sur la question puisque aucune directive n’a encore été soumise par Fredericton. Mais visiblement, avec un tel consensus autour de la table, la tâche de le convaincre que la privatisation est une bonne chose risque d’être ardue, sinon impossible.

Le Dr Hubert Dupuis, du groupe Égalité santé en français. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Institution affaiblie

Présents à la rencontre, le Dr Hubert Dupuis, du groupe Égalité santé en français, a longuement discouru sur la privatisation et l’avis de poursuite déposé contre le gouvernement.

S’il se bat depuis longtemps pour la défense des soins de santé francophone ainsi que sur l’atteinte de l’égalité entre les deux systèmes (anglophone et francophone), l’organisme n’avait d’autre choix, selon lui, que d’agir. Le cas de la privatisation des services alimentaires et environnementaux proposée est la goutte qui a fait déborder le vase.

«On s’attaque aux cuisines de nos hôpitaux, à l’entretien ménager, au transport des patients. On veut privatiser l’extramurale et on dit que les laboratoires seraient la prochaine cible. Un moment donné, c’est assez. On défait subtilement nos hôpitaux en petites pièces. Et en faisant cela, le gouvernement affaiblit une institution de la communauté francophone. C’est inacceptable. On ne va pas tolérer de se faire démolir de la sorte», clame-t-il.

Moins d’attente

Toutes les discussions de la rencontre n’ont toutefois pas porté uniquement sur le dossier de la privatisation. Le conseil a ainsi été avisé que la liste d’attente pour les chirurgies orthopédiques (hanches et genoux) a été réduite de près de moitié au cours des 12 derniers mois, passant de 658 patients à 344.

«C’est une donnée très encourageante», indique Gilles Lanteigne.

«On a fait des efforts vraiment importants afin de revoir nos façons d’allouer plus de temps pour les chirurgies. Et ce n’est pas terminé. Il reste encore des améliorations à faire. Nous voulons abaisser encore davantage ce nombre et nous avons justement soumis un projet au ministère de la Santé en ce sens», ajoute le PDG.