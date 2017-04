Saint-André: le renvoi du chef pompier suscite la grogne

La décision de la Communauté rurale de Saint-André de congédier le mois dernier le chef pompier Marcel Poitras continue de susciter le mécontentement chez plusieurs citoyens de l’endroit.

C’est par dizaines que les citoyens se sont entassés lundi soir dans l’édifice municipal afin d’assister à la réunion mensuelle du conseil et de questionner les élus au sujet du sort réservé au chef de la brigade d’incendie.

Dans le cadre d’une période de questions qui aura duré exceptionnellement plus d’une soixantaine de minutes, les élus ont été talonnés sans relâche par des citoyens réclamant le retour au travail du pompier qui a été démis de ses fonctions le 1er mars.

D’entrée de jeux, le conseil municipal a entériné des propositions officialisant le congédiement de Marcel Poitras et l’embauche de Réjean Beaulieu en tant que chef de la brigade d’incendie.

«Le respect et la confiance entre l’employé et l’employeur n’étaient plus au rendez-vous, ce qui a mené à l’embauche d’un nouveau chef», a répété Allain Desjardins, le maire de la communauté rurale, sans fournir beaucoup plus de détails.

«Je peux comprendre qu’il y a des gens qui sont en désaccord, que c’est une décision impopulaire, mais nous avons fait le travail qu’il y avait à faire», a lancé le maire.

La période de questions réservée aux citoyens à peine entamée, plusieurs d’entre eux ont tôt fait de critiquer le travail de l’administration municipale dans cet épineux dossier.

– Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Des pétitions contenant plusieurs centaines de signatures et réclamant le retour au travail de Marcel Poitras au sein de la brigade ainsi que la démission des conseillers municipaux Rodrigue Levesque, Yvon Dubé et Pierre Poitras ont été remises au maire Desjardins.

«Nous espérons que vous allez prendre ceci en considération et aller réviser la décision du congédiement de M. Poitras. Toute décision est réversible», a indiqué le citoyen René Ouellette en s’adressant aux élus, pétitions en main.

Selon plusieurs, le pompier déchu s’acquittait de ses tâches avec professionnalisme et n’aurait pas eu droit à des explications ou a une forme quelconque d’avertissement avant de se faire indiquer la porte.

S’adressant au maire, plusieurs citoyens n’ont pas mâché leurs mots et ont clairement exprimé leur frustration.

«Vous runnez l’assemblée de votre manière, et non avec les gens qui payent des taxes à Saint-André. Vous êtes le pire maire de l’histoire de Saint-André et n’êtes pas l’homme que l’on devrait avoir!», a martelé Mathieu Cyr, s’adressant au maire Allain Desjardins.

La voix tremblante, le pompier Gilles Paulin a raconté qu’il n’y avait désormais plus aucun plaisir à évoluer au sein de la brigade d’incendie.

Malgré le tollé de protestations et les appels à la démission, le maire de Saint-André n’a pas bronché.

«Je ne vais pas démissionner ce soir!», a répondu Allain Desjardins à ses détracteurs.

Les élus municipaux ont également été questionnés au sujet de la démission le mois dernier du conseiller Réginald Ouellette.

Le maire de Saint-André n’a pas voulu s’étendre sur les circonstances entourant cette démission, malgré les demandes formulées par quelques citoyens et le souhait exprimé par le conseiller démissionnaire.

Dans une lettre adressée au maire Desjardins, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, Réginald Ouellette a indiqué quitter ses fonctions de conseiller en raison du manque de transparence et de leadership au sein du conseil municipal.

Le maire a qualifié ces propos de purement diffamatoires.

Allain Desjardins a indiqué être satisfait de la séance du conseil, qui s’est déroulé sommes toutes sans débordement ni de démission d’élus municipaux ou de pompiers.

«Tout le monde a droit à son opinion, je respecte tout ça. Je laisse la chance au nouveau chef pompier de prendre les choses en main et suis certain de le voir bien exercer son rôle de leader», a laissé savoir le maire de Saint-André.