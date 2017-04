Du sirop d’érable pour venir en aide… aux érables

Cherchant des moyens de récolter des fonds pour financier la lutte contre l’arrosage d’herbicides sur les forêts néo-brunswickoises, Francine Levesque du groupe ÉcoVie de Kedgwick a eu un flash: vendre du sirop d’érable.

L’idée est logique en soi et se veut un clin d’œil – sinon un pied de nez – à l’impact négatif de l’arrosage d’herbicides sur l’acériculture. Car l’arrosage vise en effet à freiner la croissance des espèces feuillues, donc des érables. Pas d’érable, pas de sirop d’érable, l’équation est simple. Pourtant, il s’agit d’une industrie en forte croissance dans la province, particulièrement dans le Restigouche-Ouest.

C’est dans cette optique que Francine Levesque a approché certains acériculteurs du Restigouche pour qu’ils lui fassent don d’une minime partie de leur production afin de permettre à ÉcoVie ainsi qu’à l’organisme provincial Stop Spraying New Brunswick de poursuivre leur combat contre l’arrosage.

«Je ne voulais pas faire une loterie, car je crois que lorsqu’on vend un produit, ça apporte une certaine valeur ajoutée à ta cause, une fierté», explique M. Levesque.

Pour elle, jumeler la cause de l’arrosage à l’avenir de l’acériculture allait de soi.

«C’est relié, car ce sont justement ces arbres que nous voulons sauver. Et le sirop, c’est tellement un beau produit. C’est naturel, renouvelable, ça ne cause pas de tort à la ressource, et ça rapporte gros. Il est temps qu’on valorise encore plus cette industrie plutôt que de tuer petit à petit nos forêts et la faune qu’elle abrite», exprime-t-elle, déplorant qu’on isole de plus en plus les érablières en arrosant et en coupant à blanc sur les terres publiques situées près d’elles, ce qui a pour effet de freiner leur expansion.

C’est peut-être pourquoi la réponse des acériculteurs et manufacturiers à sa demande de dons a été aussi positive que rapide.

«On m’a donné quarante gallons de sirop, ce qui devrait donner environ 600 bouteilles de 250 ml. Et ce montant, c’est une limite qu’on s’est fixée, car on aurait pu en avoir davantage. En tout, on a reçu des dons et l’appui d’environ 25 acériculteurs de la région. Ce chiffre correspond au nombre d’acériculteurs que nous avons eu le temps de visiter, car il faut comprendre qu’ils sont dans leur période la plus occupée de l’année. Je suis persuadée que la très grande majorité est d’accord avec le concept. D’ailleurs, aucun des acériculteurs à qui nous avons demandé un don n’a refusé», dit Mme Leveque.

En plus de leur don de sirop, les producteurs ont chacun signé une lettre appuyant le mouvement anti-arrosage mené par ÉcoVie et Stop Spraying New Brunswick.

Avec une petite équipe, elle embouteille le sirop en gallon dans de petites bouteilles ornementales. La moitié de cet embouteillage a d’ailleurs été effectué et une bonne partie de la production a pris le chemin de Fredericton, là où sont concentrés les efforts de sensibilisations.

Selon M. Levesque, le mouvement visant à ce que cesse l’arrosage d’herbicides sur la forêt néo-brunswickoise a le vent dans les voiles.

«Nous n’avons pas encore réussi à faire changer le gouvernement d’avis sur la question, mais nous gagnons des appuis tous les jours au sein de la population. Et si le gouvernement ne veut rien entendre, peut-être que cette question devra devenir un enjeu pour la prochaine élection. Car à un moment donné, tu ne peux pas toujours aller à l’encontre de ce que désire ta population, tes électeurs», indique l’environnementaliste.

Pour ce qui est de son «sirop anti-arrosage», Mme Levesque suggère non pas seulement d’acheter le produit afin d’appuyer la cause, mais bien de l’acheter pour mieux l’offrir en cadeau.

«C’est un cadeau délicieux à offrir à des hôtes (au lieu d’une bouteille de vin) et aussi un cadeau qui sensibilise, qui conscientise celui qui le reçoit. Il créera certainement un sujet intéressant autour de la table», dit-elle.