L’opposition qualifie d’«ordure» le contrat du juge Robertson

Les partis d’oppositions à Fredericton sont plus insatisfaits que jamais après avoir lu l’entente entre le gouvernement et le juge chargé de faire la lumière sur la controverse de l’impôt foncier.

La publication du contrat du magistrat à la retraite Joseph Robertson n’a rien fait pour calmer les esprits des députés de l’opposition.

Mercredi, le chef du Parti progressiste-conservateur a comparé le document d’une dizaine de pages à une ordure avant de le jeter par terre devant les journalistes.

Blaine Higgs en a particulièrement contre l’article précisant que M. Robertson devra remettre son rapport au Bureau du conseil exécutif qui est présidé par le premier ministre Brian Gallant.

«Ce n’est pas un processus indépendant si c’est le premier ministre qui le supervise.»

«En l’absence d’un système pour que (le rapport) ne soit pas contrôlé par le Cabinet du premier ministre, (ce contrat) n’est rien d’autre qu’une ordure», a dénoncé Blaine Higgs.

Le chef de l’opposition officielle déplore que le contrat ne demande pas explicitement au juge Robertson d’enquêter sur le rôle de Brian Gallant et de son personnel dans le déploiement accéléré du nouveau système d’évaluation foncière qui s’est soldé par l’envoi de factures d’impôt foncier gonflées artificiellement.

Selon l’entente en vigueur depuis le 3 avril, M. Robertson devra notamment étudier les «facteurs liés au calendrier et aux délais» des évaluations foncières, «l’utilisation de différentes technologies» et le recours à des «formules pour estimer la valeur» des propriétés.

Le juge peut demander l’accès à «tous les documents» en possession des «ministères et des agences» du gouvernement.

Le chef du Parti vert, David Coon, n’est pas satisfait non plus du mandat de Joseph Robertson. Le gouvernement aurait dû créer une commission d’enquête indépendante et accorder à M. Robertson le pouvoir d’appeler des témoins à témoigner sous serments, estime M. Coon.

«Ce que nous dit clairement ce contrat, c’est que le juge Robertson n’a pas les pouvoirs pour faire le travail qu’on lui demande», a résumé le député vert.

Durant la période de questions, Brian Gallant a accusé ses adversaires de l’opposition de douter de la crédibilité du magistrat qui a notamment siégé à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et à la Cour fédérale.

«(M. Robertson) a signé le contrat en vue de faire ce travail. Nous pouvons donc présumer qu’il se sent dans une position lui permettant de faire son évaluation ou son examen approfondi de façon indépendante», a déclaré M. Gallant.

Joseph Robertson devra remettre son rapport au gouvernement au plus tard le 15 août.

15 505 propriétaires réclament une révision

Le traitement des demandes de révision des évaluations foncières pourrait durer jusqu’au début de l’année prochaine, selon Service NB.

L’agence provinciale a annoncé cette semaine que 15 105 propriétaires avaient demandé une révision de leur évaluation foncière depuis le mois de mars.

Jusqu’à présent, quelque 3300 erreurs de calcul pour l’année d’imposition 2017 ont été repérées. Des corrections à environ 1018 comptes touchés par des erreurs aux factures d’impôt foncier envoyées le 1er avril.

Les évaluations auxquelles une formule arbitraire a été appliquée sans les mesures de contrôle appropriées font en ce moment l’objet d’une vérification visuelle. Des factures d’imposition révisées seront envoyées aux propriétaires.

La date limite pour demander une révision de l’évaluation foncière a été prolongée au 1er août.