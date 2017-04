Quatre des sept familles syriennes ont quitté la région Chaleur

Mahmoud Abo Shaer est un apprenti boulanger depuis plusieurs semaines, à Jeannine's Bakery. On le voit avec la patronne Jeannine LeBlanc et la boulangère Sylvia Veinotte - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Quatre familles syriennes ont quitté Bathurst moins d’un an après leur arrivée. Quelque 16 réfugiés, divisés en trois familles, ont choisi d’y demeurer pour l’instant, alors que la naissance de jumeaux est bientôt attendue.

Deux familles ont d’abord été accueillis dans la région Chaleur en avril 2016, suivies le mois suivant par cinq autres.

Les citoyens de Bathurst avaient bien répondu à l’appel lancé par le comité d’accueil en offrant des meubles et des accessoires à ces gens qui tout laissé derrière en quittant la Syrie, en proie à la guerre civile.

Quatre familles ont décidé de se diriger vers Montréal et vers Windsor, en Ontario, en janvier et mars. Elles souhaitaient se retrouver parmi leurs pairs, la communauté musulmane à Bathurst étant plutôt restreinte.

«Une fois qu’ils ont commencé à apprendre l’anglais et à se débrouiller, ils voulaient être dans une plus grande communauté arabe.

Ils ont choisi des lieux où beaucoup de Syriens et d’Arabes sont installés.

«Ils sont tellement attachés à leur culture et veulent être dans un endroit où les enfants peuvent recevoir leur éducation religieuse», a indiqué Sarah Benahmed, l’agente d’établissement pour les réfugiés syriens.

L’Association multiculturelle Région Chaleur ne considère pas leur départ comme un échec. Bien au contraire. Ces réfugiés ont été suffisamment bien encadrés pour pouvoir voler de leurs propres ailes.

«Ils nous ont dit qu’ils sont prêts à partir maintenant parce que leur établissement à Bathurst s’est très bien passé. En arrivant, ils commençaient à zéro. Ils étaient un peu perdus. Par la suite, ils ont appris l’anglais, ont obtenu leur permis. Nous avons organisé des activités pour qu’ils puissent connaître la culture canadienne, et avec les autres résidents permanents pour s’intégrer», dit Mme Benahmed.

«Ils ont reçu des sessions sur les normes canadiennes du travail, sur plein de sujets qui touchent le quotidien. Ils savent maintenant qu’ils doivent remplir une déclaration d’impôts», ajoute-t-elle.

Les trois autres familles de réfugiés continuent de suivre des cours d’anglais au collège à Bathurst, à raison de trois jours par semaine.

«Depuis leur arrivée jusqu’à maintenant, nous remarquons d’énormes changements. Ils apprennent très vite et ont de la volonté. Les enfants se débrouillent bien et ont des amis. Les femmes ont passé leur code de conduite.»

Mahmoud Abo Shaer est apprenti boulanger à Jeannine’s Bakery, à Big River, près de Bathurst, dans le cadre du programme de placement dans une entreprise pour une période de 12 semaines. Il dit aimer l’endroit où il travaille et faire du pain. Il a ajouté que sa famille et lui ont été bien accueillis à Bathurst. En Syrie, il oeuvrait dans le textile et confectionnait également des pâtisseries.

Sa patronne n’a que de bons mots envers son aide boulanger. Elle est très satisfaite de son rendement.

«Il apprend bien. Il est bon dans ce qu’il fait. Il ne manque jamais une journée d’ouvrage et est toujours à l’heure. Nous sommes vraiment contents de l’avoir avec nous», confie Jeannine LeBlanc.

La propriétaire est même prête à l’embaucher à la fin du programme, s’il veut poursuivre dans la même voie.