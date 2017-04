Un tirage moitié-moitié durant la messe du dimanche!

À Baker-Brook, la messe dominicale du dimanche matin se termine par le Notre Père, la communion, la prière de fermeture et… le tirage moitié-moitié!

Depuis novembre, le Comité paroissial des affaires économiques a mis en place ce tirage durant la messe du dimanche. Il s’agit d’une façon de financer les activités de l’Église.

«Je dirais que nous avons amassé environ 2000 $ pour la paroisse jusqu’ici et remis le même montant aux gagnants hebdomadaires. Au début, notre curé était réticent à cette idée mais maintenant, il achète ses billets», a lancé la présidente du Comité paroissial des affaires économiques, Norma Caron.

Curieusement, cette initiative semble avoir eu un impact positif sur la messe dominicale. «Je dirais qu’il y a plus de gens qui y assistent. Le montant amassé durant la quête est aussi à la hausse», a soutenu Mme Caron.

Le presbytère de Baker-Brook trouve preneur

En vente depuis plus de trois ans, le presbytère de la paroisse de Baker-Brook a trouvé preneur. Un homme d’affaires de Toronto en fera son acquisition. Pour l’instant, on ne connaît pas ses intentions face à l’édifice.

Inoccupé depuis cinq ans, le presbytère a été mis en vente à la fin de 2013 au prix de 149 000$. Une transaction doit être conclue au cours des prochains jours, a-t-elle dévoilée.

Le vaste bâtiment de neuf chambres, situé sur un terrain de 3,5 acres avec une vue prenante sur le fleuve Saint-Jean, a été vendu pour la somme de 55 000$.

«Cet argent reviendra à la paroisse de Baker-Brook. C’est une bénédiction d’avoir pu le vendre», a dit Mme Caron.

De ce qu’elle sait de la transaction, c’est que l’acquéreur habite à Toronto et passe ses hivers en Floride. Même s’il porte un nom familier dans le Haut-Madawaska, il n’aurait aucun lien de parenté dans la région. Il aurait entrepris ses démarches en fréquentant le site de l’agence immobilière chargée de sa vente.

«On devrait en savoir plus sur ses intentions lorsqu’il viendra ici pour signer les papiers. Ça doit se faire vendredi», a-t-elle ajouté.

Le nouveau propriétaire ne pourrait donner l’utilisation qu’il veut au bâtiment. Il devra respecter certaines restrictions étant donné que l’édifice est voisin de l’église.

Depuis quelques jours, Mme Caron s’affaire à nettoyer les lieux. Le nouveau propriétaire devra par contre y effectuer des réparations, étant donné l’état des lieux et aussi du fait que le presbytère n’était plus chauffé depuis sa mise en vente. Des items ont également été dérobés à l’intérieur.

Selon Mme Caron, l’église de Baker-Brook et son presbytère ont été construits en 1928. L’édifice a été mis en vente en novembre 2013 car il n’était plus d’aucune utilité pour la paroisse et qu’il était devenu un boulet financier en raison de ses coûts d’entretien.

Le curé attitré de la paroisse, père Jacques Thériault, réside au presbytère de Clair. La secrétaire de la zone pastorale y travaille également.