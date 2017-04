Le troisième lundi de février sera dorénavant férié au N.-B.

Le troisième lundi de février sera dorénavant un jour férié au Nouveau-Brunswick. Le premier ministre de la province, Brian Gallant, en a fait l’annonce, mercredi, à l’Assemblée législative.

«Ce jour férié va rassembler les communautés et permettre un meilleur équilibre entre le travail et la famille durant la saison hivernale qui est souvent trop longue», a déclaré M. Gallant.

«Un bon équilibre travail-famille fera croître la productivité de notre économie et de nos entreprises.»

La mesure a rapidement qualifiée d’électoraliste par l’opposition officielle.

«Ça va prendre plus qu’un congé payé pour faire réélire ce gouvernement et ce premier ministre», a commenté le député progressiste-conservateur Kirk MacDonald avant de faire la liste des hausses de taxes et d’impôts décrétées par les libéraux depuis leur arrivée au pouvoir en 2014.

Le chef du Parti vert a questionné quant à lui l’impact qu’aura cette décision sur les petites entreprises du Nouveau-Brunswick.

«Ça serait intéressant de connaitre le raisonnement derrière cette décision. Va-t-on faire quelque chose pour mitiger les effets des coûts supplémentaires sur les petites entreprises?», s’est interrogé David Coon.

