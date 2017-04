Incendie au Moncton RV centre: le propriétaire sous le choc [vidéo]

Steve Barr et son équipe sont déçu, mais refusent de se laisser abattre. - Acadie Nouvelle : Anthony Doiron

Un incendie a causé d’importants dégâts au Centre de Véhicules récréatifs de Moncton (Moncton RV centre), mercredi soir. Les flammes ont pris naissance peu avant 10h, à cette entreprise située au coin du chemin Berry Mills et de la promenade Edinburgh.

Ce sont des passants qui ont fait l’appel d’urgence.

À l’arrivée des pompiers, les flammes jaillissaient du toit de la salle d’exposition. Ils sont une quinzaine à avoir pris part à l’effort.

Les derniers points chauds ont été éteints peu après minuit.

Personne n’a été blessé, explique Paul Bruens, chef de brigade au Service d’incendie de Moncton.

«Certains véhicules récréatifs étaient munis de réservoirs de propane et de gazoline. Ça nous a donné du fil à retordre parce qu’ils alimentaient le feu, mais nous avons ventilé l’endroit et nous sommes parvenus à couper l’alimentation.»

La cause de l’incendie est toujours inconnue. Des enquêteurs du service d’incendie sont sur les lieux pour tenter d’y voir plus clair.

Propriétaire sous le choc

Les enquêteurs étaient sur les lieu jeudi matin. – Acadie Nouvelle : Anthony Doiron

Steve Barr était chez lui quand il a reçu l’appel des services d’urgence lui indiquant que son commerce était en feu. Le gérant du magasin en a presque échappé le combiné.

«On ne s’attend jamais à recevoir un appel comme ça. Le magasin en feu… je crois que je ne réalise pas encore tout à fait ce qui vient de se produire.»

Au lendemain de l’incendie, il regarde les pompiers inspecter les décombres de l’édifice, aux côtés de ses employés. Ils sont une quinzaine à y travailler.

Même si les dégâts de fumé et d’eau sont majeurs à l’intérieur du garage et de la salle d’exposition, la marchandise extérieure a été épargnée. Steve Barr et son équipe estiment pouvoir recommencer à servir des clients dès vendredi matin.

Une maison roulotte abritant des bureaux temporaires a été livrée sur le site, le lendemain de l’incendie.

«On ne peut pas se laisser abattre. Il faut garder la tête haute et foncer. Je suis choyé d’avoir une si bonne équipe pour m’épauler. Ils étaient tous ici avec moi la soirée du feu. Nous nous sommes consolés et nous allons poursuivre le travail ensemble.»

Le gérant ignore lui aussi ce qui a bien pu causer l’incendie.

«Nous allons laisser les enquêteurs faire leur travail et déterminer la cause. C’est tout ce qu’on peut faire.»