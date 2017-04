Suicide: la série télévisée 13 Reasons Why provoque des remous

Katherine Langford dans le rôle de Hannah Baker pour la série 13 Reasons Why de Netflix. - Gracieuseté

Alcool, drogue, trahison, intimidation, viol et suicide. Ce sont les grands thèmes explorés par la série à succès de Netflix, 13 Reasons Why, dont l’action se déroule dans une école secondaire. Alors que les critiques acclament la production, les intervenants jeunesse s’inquiètent des effets négatifs.

La série, basée sur un roman du même nom publié en 2007, a comme toile de fond le suicide d’une adolescente, Hannah Baker. Elle laisse derrière elle 13 cassettes audio qui expliquent les raisons de son acte, en identifiant les personnes qui lui ont rendu la vie misérable à l’école secondaire.

L’émission, coproduite par la chanteuse et comédienne Selena Gomez, est disponible depuis le 31 mars. En moins d’un mois, elle a été mentionnée plus de 11 millions de fois sur Twitter. Cela en fait la télésérie la plus discutée sur les médias sociaux en 2017, selon Variety.

Sa diffusion a causé de vives inquiétudes chez les spécialistes en prévention du suicide aux États-Unis comme au Canada.

À Jeunesse, j’écoute, – la ligne d’aide nationale pour les jeunes – l’effet de la popularité de cette émission se fait déjà sentir.

«On aura les statistiques seulement à la fin du mois, mais spontanément, les intervenants nous ont dit qu’ils ont reçu plusieurs appels liés à la série. Donc, il y a un impact», confie Alain Johnson, directeur des centres d’appel pour Jeunesse, j’écoute.

Dès le premier épisode, on apprend que Hannah s’est enlevé la vie. La première image montre son casier, où sa photo est entourée de messages et de fleurs. C’est une façon, pour les élèves de l’école, de lui rendre un dernier hommage.

M. Johnson affirme avoir fait ses devoirs et regardé la série au complet. Il croit que pour une adolescente ou un adolescent déjà dépressif, l’émission peut constituer un risque.

«Pour celui ou celle qui s’identifie au personnage principal, le risque, évidemment, c’est que ça peut aggraver son état. On sait qu’un jeune déjà fragile, déjà vulnérable, qui a des idées suicidaires, risque de s’identifier à un personnage fictif – ou réel – et augmenter, finalement, sa détresse», a précisé M. Johnson.

L’Acadie Nouvelle a été à la rencontre d’élèves du secondaire, à Dieppe, pour avoir leurs opinions sur la série et ses impacts. Céline, 17 ans, est du même avis que M. Johnson.

Ce n’est pas quelque chose que tout le monde devrait regarder. Si quelqu’un est déjà en dépression, je crois que ça va empirer sa situation. J’ai déjà passé à travers ça et je ne crois pas que ça peut aider une situation, a avoué d’emblée l’adolescente.

«Pour les gens qui vivent des situations difficiles, ne regardez pas ça. Ça peut déclencher des affaires», a ajouté son amie Katherine.

«Tu sais déjà qu’elle est morte, dès le début. Alors, si tu sais que tu es déprimée, ne regarde pas cette affaire-là. Les gens devraient connaître leurs limites. C’était un livre. Les gens savaient déjà ce qui s’en venait», a rétorqué Amélie, aussi âgée de 17 ans.

Pour Anthony, âgé de 16 ans, 13 Reasons Why, est nécessaire et doit servir à alimenter les discussions sur le sujet de l’intimidation et du suicide.

«Toute l’émission est basée sur une fille qui s’est suicidée à cause d’événements qui se sont passés dans sa vie. Moi, je trouve que c’est bon qu’ils en parlent parce que personne n’en parle aujourd’hui. C’est un sujet qui touche beaucoup de jeunes filles et de jeunes gars aujourd’hui. Je trouve que c’est bien», a-t-il indiqué.

Alain Johnson croit que la télésérie peut aussi effectivement aider à comprendre les effets dévastateurs de l’intimidation chez les jeunes. Mais il y a quand même danger.

«Ça peut sensibiliser certains jeunes sur le fait que certains gestes et certaines paroles peuvent avoir des conséquences et un impact beaucoup plus grand que ce qu’on peut penser. Dans ce sens-là, ce n’est peut-être pas à négliger. Par contre, plusieurs cliniques et intervenants constatent le risque de fragiliser certains jeunes qui sont déjà ébranlés et qui sont pris dans le secret», a-t-il expliqué.

Mercredi, la ministre responsable de la Santé publique du Québec, Lucie Charlebois, s’est dite préoccupée par le fait que la série focalise sur la «partie noire» du suicide, et qu’elle reste muette sur les nombreux recours qui sont à la disposition des personnes en détresse.

Dans l’émission, Hannah n’arrive pas à obtenir l’aide qu’elle a besoin pour s’en sortir, même lorsqu’elle approche un intervenant spécialisé de son école. C’est un constat d’échec qui inquiète plusieurs spécialistes, qui redoutent que les personnes à risque en viennent à penser que personne ne peut vraiment les aider.

M. Johnson reconnaît cependant que la série a peut-être amené plus de jeunes à demander de l’aide et appeler Jeunesse, j’écoute.

«Pour ceux qui ont appelé, je pense que la réponse est oui, c’est peut-être que l’élément qui a fait qu’ils ont pris la décision d’appeler ou de nous rejoindre via le clavardage. Évidemment, la grande question est combien de jeunes qui sont peut-être plus en détresse et qui n’ont jamais pas franchi cette étape d’appeler Jeunesse j’écoute ou un autre organisme», a-t-il indiqué.

Certains épisodes de 13 Reasons Why sont très difficiles à regarder. À certains moments le téléspectateur assiste à des scènes d’agression sexuelle très détaillées et la scène du suicide est très graphique et n’épargne aucun détail.

«L’autre élément qui nous interpelle, c’est que toutes les recherches scientifiques ont démontré que lorsqu’on présente les détails d’un suicide, de façon explicite, ça peut avoir un effet d’entraînement, encore là, chez des jeunes qui sont déjà vulnérables», a ajouté M. Johnson.

Ces scènes sont d’ailleurs de trop, selon les jeunes interviewés par le journal.

«Pour moi, ça ne devrait pas être là. La scène où elle se suicide, c’est trop», a avoué Katherine.

En parler

On ne peut pratiquement pas interdire à un adolescent de regarder une émission si populaire, qui est partout sur les médias sociaux. Il le fera de toute façon. Selon Jeunesse, j’écoute, les parents doivent plutôt discuter des thèmes abordés dans 13 Reasons Why avec leurs enfants si ceux-ci ont décidé de la regarder.

«Tout le sujet du suicide est un sujet inconfortable, presque tabou, mais c’est une réalité. Il faut donc en parler. C’est même dangereux de ne pas en parler», a déjà mentionné Jay Asher, l’auteur du livre sur lequel est basée l’émission.

Aussitôt le dernier épisode de la série terminé, Netflix propose un documentaire avec des psychologues et des spécialistes afin d’aider les parents et les adolescents à comprendre ce qu’ils ont regardé. Le court métrage d’une durée de 30 minutes propose aussi des pistes de solution et un site où trouver de l’aide (en anglais).

«On voulait faire quelque chose d’honnête. On voulait faire quelque chose qui, on l’espère, puisse aider les gens parce que le suicide ne devrait jamais, jamais, être une option», explique Selena Gomez, une productrice de la série, dans ce documentaire.

Alain Johnson, directeur des centres d’appel de Jeunesse, j’écoute, croit que les parents peuvent regarder la télésérie avec leurs enfants pour entamer la discussion ou encore en parler avec eux, surtout s’ils savent que leur adolescent l’a écoutée.

«La série, elle existe. Elle est populaire. Si votre adolescente ou adolescent en a entendu parler ou l’a regardé, je pense que ça peut être une bonne occasion d’en discuter sans jugement et si jamais on se rend compte que son enfant vit une situation difficile, il faut se demander comment on peut l’aider.»

Il ne faut pas, selon lui, avoir peur des mots.

«Je peux comprendre que pour la majorité des adultes, poser cette question directement est très difficile, mais en même temps, il faut le faire. « Est-ce que tu penses au suicide? » Et utiliser le mot.».

Au District scolaire francophone Sud, le directeur adjoint aux services de soutien, Richard Lemay, affirme que les enseignants sont au courant de la popularité de l’émission et que l’on porte une attention particulière aux élèves qui en parlent plus que les autres.

Tenir une liste des élèves les plus à risque est aussi une pratique courante dans les écoles.

Un service gratuit et anonyme

Si vous connaissez un jeune aux prises avec un problème, gros ou petit, encouragez-le à contacter Jeunesse, j’écoute. Le service est gratuit, anonyme, confidentiel et disponible 24/7/365. Jeunessejecoute.ca offre plusieurs ressources. Une personne peut être jointe en tout temps au 1-800-668-6868. Une application gratuite est aussi disponible.