Transport collectif dans le Nord-Est: un service quasi inexistant

Le service Déplacement Péninsule est la seule offre de transport collectif dans le Nord-Est. Régulièrement utilisé, il est en phase de développement. L’idée de voyager à plusieurs plaît, mais les mentalités peinent à évoluer.

Dans le bureau de Déplacement Péninsule, boulevard Saint-Pierre Est, le téléphone ne cesse de sonner. Entre demandes d’information, réservations et annulations, la réceptionniste traite, en moyenne, une trentaine d’appels par jour.

Lancée en 2015, l’initiative permet à des personnes dépourvues de moyens de locomotion d’être véhiculées par des chauffeurs bénévoles pour des trajets de première nécessité (rendez-vous chez le médecin ou à l’hôpital, consultations à la pharmacie, courses à l’épicerie…).

Deux ans après, c’est un succès. En 2016, plus de 3500 déplacements ont été effectués par ce biais; en 2017, de janvier à avril, plus de 600 ont été arrangés, c’est plus que l’an passé sur la même période.

«La demande est là. Nous fonctionnons à notre pleine capacité», révèle Mélissa Basque, la coordonnatrice du programme.

Au début, les utilisateurs réservaient leur parcours la veille pour le lendemain. Afin de gérer au mieux les demandes, ils doivent désormais appeler huit jours à l’avance. Selon les semaines, au plus bas une quarantaine de clients – au plus fort une soixantaine – bénéficient du système.

Yolande Haché y a recours plusieurs fois par mois, depuis un an maintenant. La semaine dernière, c’était pour se rendre à la pharmacie; cette semaine, pour faire quelques commissions. Résidante de la Villa Beauséjour, à Caraquet, la vieille dame ne peut plus conduire.

Elle trouve le procédé simple et peu dispendieux. Les déplacements sont limités dans la Péninsule acadienne, avec l’hôpital de Bathurst pour seule exception. Le prix aller-retour, versé directement au chauffeur, est calculé à partir de tarifs fixes en fonction du kilométrage. Il varie entre 4$ et plus de 60$.

Aussi efficace soit-il, le programme Déplacement Péninsule ne règle qu’en partie le problème des transports en commun dans le nord-est de la province où ils sont peu développés, voire inexistants. Quand il était jeune, Roger Mainville, de Caraquet, se souvient qu’il y avait des lignes de bus.

«On pouvait aller de Bas-Caraquet à Caraquet au moins quatre fois par jour.»

Il regrette qu’il n’y ait plus rien aujourd’hui.

«Impossible de trouver un taxi dans le coin. Comment on fait quand on sort? Après deux verres de vin, on est illégal», déplore-t-il.

Le député de la circonscription de Caraquet, Hédard Albert, a conscience des désagréments qu’occasionne une absence de réseau.

«Je rencontre des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Elles doivent sans cesse se débrouiller, solliciter un proche…»

Que faire pour résoudre la question? Le député ne croit pas qu’encourager des professionnels à mettre en place un service de taxi serait une réponse appropriée.

«Ils ne rouleraient qu’une partie de la journée. Ce ne serait pas rentable. Beaucoup de gens ont une voiture», avance-t-il.

L’élu propose de renforcer le système de Développement Péninsule.

«Il faudrait y mettre plus de ressources humaines et matérielles. Ça prend des sous. J’appuierai une demande de subvention. Mais le gouvernement ne peut pas supporter ce projet seul. D’autres voies sont à explorer pour aller chercher du financement privé.»

Désireuse d’étoffer son service, Mélissa Basque envisage de démarcher de nouvelles commandites.

*Les inscriptions pour profiter du service Déplacement Péninsule se font par téléphone (506-727-2012) ou en ligne (www.deplacementpeninsule.ca). Coût de la cotisation annuelle: 10$.

Un service de covoiturage pour 30 ou 40 utilisateurs

En février 2016, Déplacement Péninsule a lancé un service de covoiturage pour les trajets réguliers (domicile-travail, par exemple) ou ponctuels et autres que pour raisons médicales ou de première nécessité.

Il fonctionne sur le principe d’une plateforme en ligne, gratuite et indépendante. Les personnes intéressées s’inscrivent sur le site internet, en précisant si elles sont conductrices ou passagères, ainsi que les dates et lieux de leurs déplacements.

Présentement, ce service dénombre entre 30 et 40 utilisateurs.

«C’est décevant, estime Mélissa Basque, coordonnatrice de Déplacement Péninsule. Il y a des semaines où l’on observe qu’aucun trajet ne se fait.»

Selon elle, le système n’est pas assez connu. Elle souhaiterait que la population y ait davantage recours. Pour le rendre encore plus accessible, deux applications pour les téléphones intelligents vont prochainement être mises au point.

«C’est en vogue, on parle de plus en plus du covoiturage qui a un double intérêt. C’est bon pour l’environnement et ça permet de diminuer les coûts d’essence.»

D’après Gérard Desveaux, résidant de Caraquet, si le service n’est pas assez développé, c’est dû aux mentalités.

«Les gens ont la culture de la voiture. Ils tiennent à leur char. C’est facile de s’en procurer avec les crédits et les étalements de paiement.»

Il constate que l’attitude des automobilistes a évolué en comparaison avec son jeune temps.

«Les gens sont devenus individualistes. Ils ne veulent plus attendre les autres ou faire des détours.»

Quand il était infirmier à l’hôpital de Bathurst, il a essayé de s’arranger avec ses collègues pour faire la route ensemble.

«Je voulais partager les frais. J’en ai trouvé. On se mettait d’accord. Ça marchait pendant un ou deux jours et après on sentait une tension. J’ai abandonné. Ça ne dure jamais longtemps.»

Maintenant qu’il est à la retraite, cet ancien professionnel de la santé ne se pose plus de questions.

«J’ai ma voiture et je me débrouille tout seul. Je veux plus m’embarrasser avec ça.»

Gérard Desveaux vit dans son époque.

En manque de chauffeurs

Michel-Vital Blanchard est chauffeur à Déplacement Péninsule, depuis un an.

«Quelqu’un que je connais m’en a parlé. Il m’a dit qu’ils manquaient de monde.»

Ce résidant de Caraquet à la retraite gère son emploi du temps comme bon lui semble. Il aime ce qu’il fait.

«On m’appelle à l’avance pour que je puisse m’organiser. Je rencontre de nouvelles personnes.»

Sur la route, Michel-Vital Blanchard jase avec ses passagers. Dans leurs fichiers, les responsables de Déplacement Péninsule comptent plus d’une vingtaine de chauffeurs comme lui. Ce n’est pas assez, estiment-ils.

«On ne peut pas répondre à toutes les demandes qui nous sont faites, faute d’un nombre de chauffeurs suffisant. C’est notre défi d’en recruter de nouveaux», confie Mélissa Basque.

La coordonnatrice élabore en ce moment une campagne de communication pour inciter les bonnes volontés à se manifester. Elle aimerait en avoir plus dans le secteur de Tracadie où les besoins sont importants.

Ne devient pas chauffeur qui veut. L’«embauche» se fait à l’issue d’un entretien avec Mélissa Basque.

Le candidat doit conduire un véhicule en règle et sécuritaire, posséder un casier judiciaire vierge et avoir souscrit un contrat d’assurance couvrant les dommages à hauteur de 2 millions $.