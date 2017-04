Zenabis veut rafraîchir sa banque de candidats

Loin d’être déstabilisée par l’annonce de la légalisation prochaine de la marijuana, Zenabis est, au contraire, très optimiste et poursuit ses efforts pour mettre la main sur son permis de production.

L’entreprise restigouchoise, qui entend produire de la marijuana médicinale, s’affaire toujours à peaufiner ses installations afin de respecter les normes établies par Santé Canada en vue de l’obtention de sa licence de producteur. L’agence fédérale devrait d’ailleurs aller inspecter les infrastructures sous peu, fort probablement en juin.

Si Zenabis obtient le feu vert d’Ottawa, elle pourrait alors produire une première récolte destinée à répondre au contrôle de qualité. Si elle passe ce test, l’entreprise pourra ensuite obtenir son permis de producteur et se lancer dans la production à grande échelle destinée au public.

«On est très optimiste. On a travaillé vraiment fort au cours des derniers mois pour faire avancer le projet et ça se poursuit encore aujourd’hui. On veut être prêt pour les gens de Santé Canada», exprime May Nazair, porte-parole de l’entreprise.

Les choses pouvant du coup débouler très rapidement pour Zenabis au cours des prochaines semaines, l’entreprise veut être prêt à toutes éventualités, notamment avoir sous la main les bons candidats pour remplir les postes vacants. S’il est vrai qu’elle possède déjà des centaines de curriculums vitae en banque, plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui désuets.

«Ça fait longtemps que ce projet est dans les airs ici et que la population en parle. Les gens étaient très enthousiastes et ont commencé à postuler très tôt», explique Mme Nazair, notant que la banque de curriculums vitae a même dépassé les 1300 candidats.

«Par contre, on ne s’attendait pas à ce que le processus d’obtention de notre permis soit si long, ce qui fait que beaucoup de ces curriculums vitae ne sont plus à jour. Il y a certainement beaucoup de gens dans le lot qui se sont trouvé un autre emploi depuis trois ans, d’autres que ça n’intéresse plus. Et à l’inverse, il y a sûrement aussi beaucoup de nouvelles personnes qui seraient intéressées par les postes et qui possèdent de l’expérience dans les domaines recherchés. C’est ce que l’on veut savoir», exprime Mme Nazair.

Zenabis sera ainsi visible ce weekend lors de la foire commerciale Promotion plus Baie des Chaleurs, question de faire les yeux doux à de futurs employés. Qu’est-ce qu’on recherche?

«C’est très varié. On a des ouvertures au niveau du contrôle de la qualité, du domaine de l’horticulture, de la sécurité et de la conformité, ainsi que d’autres départements. On encourage vraiment les gens qui sont disponibles et intéressés à travailler avec nous à venir nous rencontrer à Promotion plus ou encore de nous faire parvenir leurs informations. En fait, on veut être prêt pour le moment où nous obtiendrons notre licence de producteur, on veut que notre main-d’œuvre soit disponible le moment venu», indique la porte-parole sans toutefois spécifier le nombre d’ouvertures disponibles.

Ceci dit, Zenabis s’est engagé à créer quelques 200 emplois d’ici 2021. Et ce nombre pourrait jusqu’à tripler selon la réponse des marchés.

La foire commerciale Promotion plus Baie des Chaleurs doit ouvrir ses portes ce vendredi en fin de journée au Centre civique de Campbellton. L’activité se poursuivra jusqu’à dimanche (29 avril).