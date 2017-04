Trop à l’étroit, le festival Mosaïq déménage (vidéos)

Le festival multiculturel Mosaïq de Moncton déménage. L’ensemble des activités de l’événement se dérouleront au parc Riverain plutôt que sur la rue Main où les organisateurs se trouvaient à l’étroit.

Le festival en est à sa 13e année et sera présenté les 21 et 22 juillet. La programmation a été dévoilée cette semaine. Des groupes d’ici et d’ailleurs monteront sur scènes. En tête d’affiche, The Jerry Cans du Nunavut et Kobo Town, un groupe canadien aux origines caribéennes.

«Cette année on a mis l’accent sur la musique pour aller vraiment chercher des groupes diversifiés et de haut calibre», a expliqué Danielle Léger, la coordonnatrice du festival.

Kobo Town est mené par Drew Gonzales de Trinidad. Le groupe a été nommé dans la catégorie Musique du monde aux prix Juno en 2014. The Jerry Cans gagne en popularité grâce à un mélange de musique alternative, country et de chant guttural inuit.

«Ils (Jerry Cans) chantent dans leur langue natale. Ils sont vraiment divertissants. Je les ai vus en spectacle et leur énergie et leur esprit sur scène, c’est exceptionnel. Tout le monde qui était là pour la vitrine était captivé par le son et l’énergie du groupe. Tout le monde les voulait à leur festival», a lancé Mme Léger.

Plusieurs autres groupes et artistes fouleront les planches du festival Mosaïq en juillet en plus des différentes associations ethnoculturelles qui partageront leurs traditions et histoires avec les festivaliers.

«C’est vraiment une belle occasion de voir la diversité qu’on a à Moncton et de voir qui sont ces gens, d’où ils viennent et comment la culture et le Canada sont importants pour eux», a souligné la coordonnatrice.

Le nouveau lieu du festival, le parc Riverain, permettra d’accueillir plus de kiosques cet été. Au moins 25 sont attendus, peut-être plus. Ce véritable village du monde permettra aux gens d’en apprendre davantage sur différentes cultures et découvrir des mets d’ailleurs. Une autre nouveauté cette année, un jardin des bières internationales.

Le parc Riverain permettra au festival de grandir, d’offrir plus et d’accueillir plus de gens.

«Ça nous donne beaucoup plus d’espace et ça nous permet de recevoir plus de gens. C’est un coin plus beau aussi, sur le bord de la rivière et tout. On était tellement limité au centre-ville, on n’avait plus de place à grandir», a précisé Mme Léger.

Toutes les activités du festival sont gratuites. Toute la programmation sera bientôt disponible en ligne au mosaiqmoncton.ca.