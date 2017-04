Aréna de Saint-Arthur: tout dépend d’Ottawa

L’aréna de Saint-Arthur serait-il sur pied pour la prochaine saison?

Chose certaine, le temps commence à presser pour entamer les travaux de construction nécessaires si l’on veut être prêt pour cet automne. Et encore aucun fonds gouvernemental n’a été annoncé.

Qu’à cela ne tienne, le gouvernement provincial se dit aujourd’hui prêt à assumer sa partie du projet, soit un montant d’environ 2,4 millions $.

«Nous sommes prêts à faire notre part comme partenaire. Nous sommes toujours en attente d’une réponse du gouvernement fédéral», a confirmé le ministre Donald Arseneault, responsable du portefeuille de la Société de développement régional.

Celui-ci insiste sur le mot, partenaire, ce qui laisse sous-entendre que son gouvernement serait peu enclin à s’occuper à lui seul de la totalité de la facture restante du projet.

À la municipalité d’Atholville, le dossier est aussi loin d’être fermé.

«On entend les mêmes choses que tout le monde, soit que l’argent serait disponible du côté provincial, et c’est encourageant. Mais nous n’avons pas de nouvelle du fédéral quant à l’approbation du projet. C’est ennuyeux dans le sens qu’il commence à se faire tard si l’on veut que l’infrastructure soit fonctionnelle à temps pour l’hiver prochain», indique le maire de l’endroit, Michel Soucy.

Celui-ci affirme continuer de talonner les représentants (gouvernementaux) pour une annonce.

«On a encore un mois pour commencer les travaux. Si on commence bientôt, on pourra travailler à l’intérieur tout l’été. Mais plus ça va, plus c’est difficile de penser que c’est faisable de terminer le tout avant la saison. Il va falloir que ça bouge vite pour y arriver», ajoute-t-il.

Le projet de reconstruction de l’aréna de Saint-Arthur dépasse légèrement les 7 millions $. La communauté y a déjà investi 2,4 millions $ en provenance des assurances (à la suite de l’incendie qui a détruit l’infrastructure), d’un fonds économique non utilisé ainsi que d’une campagne de financement communautaire. Cet argent a été utilisé jusqu’ici pour monter la coquille de la bâtisse. Les gouvernements fédéral et provincial sont invités à se partager le reste de la facture à parts égales.

Chose certaine, pas question pour la municipalité d’investir financièrement dans le projet.

«Lorsqu’on a demandé à la municipalité de prendre en main l’aréna, nous avons été clairs sur les conditions. Il fallait d’abord que l’on reconnaisse l’investissement de 2,4 millions $ comme étant celui de la communauté (contribution municipale) et que les deux autres paliers de gouvernement investissent leur part pour compléter le projet. Ce faisant, aucun investissement de la municipalité ne devait être nécessaire. Et ces conditions tiennent toujours», indique le maire Soucy.