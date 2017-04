Tracadie: Denis Savoie se tourne vers les tribunaux

L'ex-directeur de la sécurité publique de Tracadie, Denis Savoie (à droite), accompagné de son avocat, Me Brian Murphy. Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

L’ex-directeur de la sécurité publique de Tracadie, Denis Savoie, a l’intention de poursuivre son ancien employeur pour plus d’un million de dollars.

Suspendu avec salaire en février après avoir fait une sortie publique sur la gestion du service d’incendie de la Municipalité, Denis Savoie a été congédié le 24 avril. Son poste a été aboli.

Vendredi après-midi à Moncton, en compagnie de son avocat, Brian Murphy, il a tenu une conférence de presse pour annoncer qu’il se tournera bientôt vers les tribunaux.

Il compte déposer un avis poursuite, la semaine prochaine en Cour du Banc de la Reine pour «congédiement injustifié, harcèlement au travail, intimidation et complot entre les conseillers, le maire et les pompiers».

Son avocat affirme «qu’avec l’inclusion de dommages-intérêts généraux et punitifs la réclamation pourra s’élever au-dessus d’un million de dollars.»

De graves allégations

Après avoir passé 29 ans comme pompier à Montréal, Denis Savoie est entré en poste à Tracadie en septembre 2015. Il a alors entamé une réforme du service des incendies qui, selon lui, n’a pas plu à tout le monde.

Son avocat avance qu’il a «rencontré de l’opposition tant à l’intérieur du service d’incendie qu’au niveau du conseil municipal et le maire, Denis Losier» et qu’il a reçu des «menaces de nature psychologiques et physiques (sic)».

Ce n’est pas tout. Me Murphy ajoute que son client a «découvert une mauvaise gestion financière au niveau de la Municipalité» et qu’il «a été complètement ignoré» lorsqu’il a fait part de ces problèmes aux membres du conseil municipal.

Il dit que son client croit y a eu «détournement de fonds publics, de la corruption et de la fraude» à la Municipalité régionale de Tracadie.

«La seule chose que nous voulons, c’est que le public sache la vérité sur le détournement de fonds, la double-facturation, les heures que les pompiers se mettaient de plus. Il y en a beaucoup d’autres», a dit Denis Savoie en conférence de presse, vendredi après-midi.

Son avocat et lui indiquent que des preuves appuyant ses allégations – qui n’ont toujours pas été démontrées en cour – seront déposées en temps et lieu lors des démarches devant les tribunaux.

Le maire se garde de commenter

Contacté quelques minutes après cette annonce, le maire de Tracadie, Denis Losier, a préféré attendre de recevoir l’avis de poursuite de son ex-directeur de la sécurité publique avant de se prononcer.

«C’est difficile d’émettre des commentaires, étant donné qu’on n’a pas eu les détails de la poursuite, ce que ça implique. C’est certain que nous, dès qu’on va avoir l’information, on a quand même des avocats-conseils qui travaillent avec nous. C’est probablement eux qui vont nous aider dans cette tâche-là, ou nous conseiller des procédures à suivre», a-t-il dit en entrevue téléphonique.

Il a cependant indiqué que la Municipalité régionale de Tracadie compte se défendre devant les tribunaux.