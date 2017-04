Une jeune femme de Cap-Pelé manque à l’appel depuis huit jours

La GRC de Shediac sollicite l’aide du public pour retrouver une femme âgée de 32 ans de Cap-Pelé.

La police croit que Robyn Savoury a quitté sa résidence à Cap-Pelé le samedi 22 avril vers 5h30 à l’intérieur d’un VUS foncé conduit par une femme. Elle n’a pas été vue depuis cette date et elle n’a pas communiqué avec ses amis ou sa famille, ce qui n’est pas dans ses habitudes.

Selon un message affiché dans son compte Facebook le 21 avril, elle se dirigeait vers Moncton. Selon d’autres renseignements reçus, il est possible qu’elle soit allée en Ontario, mais cela n’a pas été confirmé et la police tente de confirmer où elle se trouve.

Robyn Savoury mesure environ 5 pi 4 po et pèse entre 130 et 150 livres. Ses cheveux étaient récemment roses, mais la police ne sait pas si elle a changé la couleur de ses cheveux depuis.

Elle a des tatouages, y compris un cœur avec une rose et les mots «Mom and Dad» sur son épaule droite ainsi que trois papillons et la tête de Winnie l’Ourson sur son épaule gauche.

Quiconque possède des renseignements concernant Robyn Savoury est prié de communiquer avec la GRC de Shediac au 533-5151.