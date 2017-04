Recyclage à domicile au Restigouche: les sceptiques seront confondus

Si tout va comme prévu, la cueillette des matières recyclables à domicile pourrait devenir réalité au Restigouche dès l’automne 2018.

Cette fois-ci sera la bonne, ose se mouiller le président de la Commission de services régionaux du Restigouche (CSR-Restigouche), Michel Soucy

C’est que l’implantation du programme de recyclage à domicile a été reportée tellement de reprises au cours des quinze dernières années au Restigouche qu’il est normal d’être quelque peu sceptique.

Mais la CSR-Restigouche maintient toutefois le cap et a plus que jamais l’intention de faire aboutir ce projet une fois pour toutes. Cette volonté, elle l’a réitérée lors de son assemblée générale annuelle, faisant de cet enjeu sa priorité pour les prochains mois. L’objectif est ambitieux, l’automne 2018.

«Il faut qu’on avance, on n’a pas le choix. Et 2018, selon nous, c’est un objectif réaliste. Est-ce qu’il y a consensus autour de la table sur le recyclage à domicile? Ça dépend. Mais chose certaine, tout le monde reconnaît que c’est un besoin, que l’on doit aller vers ça plus tôt que tard», ajoute M. Soucy.

La volonté de la CSR-Restigouche d’instaurer le recyclage domiciliaire dès l’automne 2018 survient par ailleurs au même moment où l’on assiste à une baisse marquée du tonnage des matières récupérées par l’entremise du système actuel, celui des conteneurs communautaires.

Selon le rapport annuel de la division des déchets solides, le Restigouche a recyclé 388 tonnes de matériaux, soit 17 tonnes de moins que l’année précédente.

«Je pense qu’on a peut-être atteint notre maximum avec le format actuel. Ça décourage plusieurs personnes à recycler. C’est certain que ce serait plus commode pour tout le monde d’avoir un bac directement à la maison pour recycler et on croit que l’on obtiendrait de bien meilleurs résultats. Et c’est sur ça qu’on travaille. Mais pour ça, il faut d’abord convaincre les gens autour de la table», ajoute le président de l’organisation.

À pareille date l’an dernier, la CSR-Restigouche avait annoncé à son assemblée générale annuelle qu’elle allait faire de la question du recyclage sa grande priorité. Cela se sera finalement traduit par une étude sur le sujet.

Une firme-conseil a épluché la question du recyclage à domicile et de la collecte régulière des ordures ménagères. Son mandat? Proposer différents scénarios à la commission en vue du recyclage à domicile. Ce rapport a été remis mercredi aux membres du comité sur le recyclage. Il sera présenté au reste du groupe lors de la prochaine rencontre mensuelle (25 mai) afin d’être révisé.

«Ce rapport contient des recommandations. La commission aura alors à se positionner sur la question», indique M. Soucy qui, à ce stade, préfère ne pas dévoiler le contenu du rapport puisqu’il n’a pas encore été vu par tous.

Ce que l’on sait par contre, c’est que l’implantation du programme de recyclage à domicile est évaluée à près de 1,5 million $. De ce montant, un peu plus de 800 000$ doivent servir uniquement à financer l’achat des bacs de recyclage pour la population. Le reste du montant serait destiné à l’amélioration devant être infrastructures à la station de transfert de Campbellton.

C’est d’ailleurs toujours l’aspect financier qui complexifie l’implantation du recyclage à domicile. Selon M. Soucy, l’impact budgétaire du recyclage pour certaines communautés est énorme.

«À 70$ environ le bac de recyclage, on peut facilement imaginer que c’est un gros coup à donner pour des endroits comme Campbellton par exemple. Il y a définitivement des municipalités qui seront plus affectées que d’autres par l’implantation de ce programme», avoue-t-il.

Reste que pour M Soucy, il est important de bouger rapidement dans ce dossier afin de ne pas manquer la fenêtre d’opportunité de 2018.

«Si l’on veut mettre le programme en place pour l’automne 2018, les fonds doivent apparaître dans le prochain budget d’exploitation des municipalités. Il y a également des arrêtés municipaux qui devront être modifiés et des contrats de collectes revus. Alors, on n’a donc pas de temps à perdre», note-t-il.

Grande journée de réflexion

La CSR-Restigouche avait déjà annoncé son intention de tenir une grande réflexion sur la thématique du tourisme. Cette journée aura finalement lieu le 5 juin prochain.

«On veut entendre nos intervenants touristiques afin qu’ils nous disent ce qu’ils aimeraient voir comme organisation touristique dans la région afin de faire avancer le dossier. Car à la commission, on croit qu’on manque le bateau», indique le président de celle-ci, Michel Soucy, citant notamment en exemple la saison touristique hivernale.

«On a une des plus longues saisons de motoneige de la province et des sentiers incroyables. Mais est-ce qu’on va chercher notre juste part du gâteau?», dit-il, la réponse à sa question étant visiblement non.

Avec cette journée de réflexions, la CSR-Restigouche veut vérifier avec ses membres (municipalités et DSL) et ses intervenants touristiques les pistes de solutions possibles pour améliorer la promotion touristique.

On veut également évaluer si un nouveau regroupement serait bénéfique pour réaliser cet objectif ou si, au contraire, le modèle actuel de l’Association Touristique du Restigouche est toujours pertinent et suffisant.

«Ce sont les intervenants touristiques qui auront le dernier mot», précise d’ailleurs M. Soucy.

L’invitation sera lancée uniquement aux intervenants situés à l’intérieur de la CSR-Restigouche, ce qui exclut donc la zone de Saint-Quentin, un joueur clé de l’industrie touristique au Restigouche.

Six provinces recyclent davantage que les Néo-Brunswickois

Les résidants de l’Île-du-Prince-Édouard sont les rois du recyclage et du compostage au Canada.

Le gouvernement de l’île a cité fièrement, mardi, de récentes données de Statistique Canada qui démontrent que la petite province est celle qui, par habitant, achemine le moins de déchets ménagers aux sites d’enfouissement, grâce au recyclage ou au compostage.

Selon des données de 2014 sur la gestion des déchets, les résidants de l’Île-du-Prince-Édouard ont réussi à écarter de l’enfouissement en moyenne 429 kilos d’ordures ménagères, alors que la moyenne nationale était de 255 kilos par personne.

La Colombie-Britannique arrive en deuxième place, avec 358 kilos, suivie du Québec, à 324 kilos.

L’Ontario arrive en cinquième position et le Nouveau-Brunswick septième, à 180 kilos par personne, derrière l’Alberta. Terre-Neuve-et-Labrador est bonne dernière de classe, avec seulement 57 kilos de déchets par personne qui vont au recyclage ou au compostage – beaucoup plus que les 153 kilos dans les trois territoires nordiques.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard avait mis en place en 2002 un programme de tri à la source qui a permis aux insulaires de réduire de moitié l’enfouissement de leurs déchets ménagers. En 2008, l’île a mis en place un système de récupération des contenants de boissons, ce qui a fait de cette province un leader en Amérique du Nord.

«On a beau être une petite province, cela démontre que les gens de l’Île-du-Prince-Édouard peuvent accomplir de grandes choses lorsqu’ils oeuvrent tous ensemble», s’est réjoui le ministre de l’Environnement, Robert Mitchell.