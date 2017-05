Deux organismes de bienfaisance de Moncton se retrouvent sans toit

Désormais sans logis, l’organisme Humanity Project et son organisation partenaire What Kids Need sont à la recherche d’un nouveau lieu pour venir en aide aux personnes en difficulté.

Les deux organismes s’étaient établis dans l’ancien club de curling MCA, mais n’ont pas trouvé les 200 000$ nécessaires pour racheter l’édifice. Le conseil municipal a décidé en février de refuser le prêt accordé initialement sous conditions, estimant que le bâtiment faisait courir des risques pour la sécurité.

Fin mars, le propriétaire Curl Moncton qui souhaitait vendre l’édifice a fait parvenir aux deux organismes un avis d’éviction. Depuis la fin de semaine dernière, les voilà sans abris.

Lundi soir, les bénévoles ont servi un repas devant l’Hôtel de Ville de Moncton en signe de protestation. Sous la pluie et en chanson, ils ont distribué de la salade, du riz et des pâtisseries aux personnes dans le besoin.

«Nous continuerons de nourrir les gens dans un espace de stationnement s’il le faut. On est là ce soir pour rappeler à la Ville qu’elle n’a pas tenu sa promesse», lance Amanda Pooley, au nom de What Kids Needs. Son association organise des activités pour les enfants et offre des jouets et des livres aux familles.

Pour le moment, les deux groupes n’ont pas réussi à trouver un nouvel endroit où s’installer.

«C’est difficile de trouver un bâtiment situé dans le centre-ville où l’on puisse installer une cuisine communautaire. La municipalité nous a donné une liste, mais tous étaient hors de nos moyens, il n’y a rien rien sur le marché qui soit adapté pour nous», explique Amanda Pooley.

Charles Burrell, fondateur de Humanity Project, se félicite malgré tout du soutien reçu depuis le dernier mois. Une campagne de financement a permis aux bénévoles d’amasser plus de 140 000 $ pour trouver une nouvelle maison.

«On a reçu plus de la communauté en 30 jours que de la Ville de Moncton en deux ans», dit-il.

Son organisation nourrit 150 personnes par jour et offre des vêtements, des meubles et des produits de première nécessité aux personnes en situation de détresse.

Pour les 10 prochaines années, elle pourra compter sur une subvention annuelle de 25 000$ de la Ville afin de continuer à fournir des repas. «Peu d’organisations ont put obtenir ça. Dans l’esprit des conseillers, le plus important était qu’ils puissent continuer à offrir ces services», note la porte-parole de la municipalité, Isabelle LeBlanc. «Nous espérons qu’il trouveront un lieu rapidement et nous ferons ce que nous pourrons pour les aider d’ici là.»